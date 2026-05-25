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黃仁勳可能會蔣萬安 討論台灣總部細節

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳抵台，據了解，台北市政府正與輝達積極安排雙方碰面時間，最快本周與台北市長蔣萬安見面，並討論輝達位於北投士林科技園區的台灣總部細節。

外傳黃仁勳有望參加北士科台灣總部動土典禮，但據了解，因台灣總部建照尚未申請，再加上黃仁勳行程緊湊，目前並未安排動土儀式。

輝達台灣總部落腳北士科T17、18基地後，無論是動土儀式，或是否與北市府商討第二基地都成為焦點。外傳輝達台灣總部周三（27日）將舉行動土典禮，但同時，北市府表示，輝達尚未申請台灣總部建築執照。

據了解，輝達台灣總部的設計圖正待黃仁勳最後確認，申請建照相關流程仍在進行中，依目前規劃，輝達暫無安排黃仁勳參加北士科動土典禮。

雖未安排動土典禮，但黃仁勳此趟返台之旅，將與蔣萬安有兩次碰面機會。公開碰面行程為黃仁勳在6月1日於台北流行音樂中心舉辦NVIDIA GTC Taipei主題演講；另外一次應為非公開行程。

據了解，黃仁勳將率團隊拜會蔣萬安與北市府團隊，感謝他們過去一年為輝達台灣總部所做的努力，也會當面討論台灣總部最新進度。至於拜會時間，因黃仁勳行程相當緊湊，預料最快本周見面。

黃仁勳 蔣萬安 輝達

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