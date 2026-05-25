輝達VR出貨 鴻海總動員…下半年業績可望順勢爆發

輝達執行長黃仁勳23日閃電來台，最重要的就是確保最新一代AI伺服器平台Vera Rubin順利出貨。消息人士透露，Vera Rubin AI伺服器最大供應商鴻海（2317）總動員，「已經準備好了」，將率先量產出貨，下半年業績可望順勢爆發。

黃仁勳23日已預告，Vera Rubin不僅會是輝達至今規模最大、速度最快的一款產品，也將是台灣供應鏈史上規模最大的一款產品，共有100家到150家台灣供應商夥伴參與，「今年下半年台鏈將會非常忙碌」。

鴻海向來不對單一客戶與訂單置評。消息人士透露，鴻海在輝達新世代平台產品當中，通吃Vera Rubin NVL 72、HGX Rubin NVL8，以及MGX模組化伺服器如RTX Pro 6000等最先進品項，是少數通吃三大平台的台廠，成為大贏家，並領先其他代工廠率先量產。

據了解，黃仁勳本周將與鴻海緊鑼密鼓確定出貨細節，可望在下半年強勁貢獻鴻海業績。

外資摩根士丹利預估，Vera Rubin（VR200 NVL72）機櫃的整體物料清單（BOM）成本將出現顛覆性轉變 ，例如CSP向原廠委託ODM採購單一Rubin機櫃的平均售價（ASP），將高達約780萬美元 ，較前一代Blackwell（GB300 NVL72）平均單價約399萬美元 ，整體機櫃造價大增近95%。

隨著AI機櫃平均單價大增，鴻海下半年業績可望同步大幅成長。鴻海董事長劉揚偉先前公開表示，鴻海與客戶及夥伴關係非常好，客戶新產品前期開發，或是新產品導入（NPI）的過程都深度參與，加上鴻海的垂直整合能力，及與很多供應商做更深度結合，這些結合，讓我們在Vera Rubin平台具有優勢，看好「我們在Vera Rubin的市占率與出貨量」。

劉揚偉指出，每年與輝達的合作，都能讓鴻海在垂直整合、精密製造與未來科技的優勢更加清晰。