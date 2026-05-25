快訊

消防疑慮…毒煙高熱難疏散 醫院禁電動車進室內停車場

美伊和平協議接近定案…伊稱不尋求擁核 川普：荷莫茲將開放

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達VR出貨 鴻海總動員…下半年業績可望順勢爆發

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
鴻海。 路透
鴻海。 路透

輝達執行長黃仁勳23日閃電來台，最重要的就是確保最新一代AI伺服器平台Vera Rubin順利出貨。消息人士透露，Vera Rubin AI伺服器最大供應商鴻海（2317）總動員，「已經準備好了」，將率先量產出貨，下半年業績可望順勢爆發。

黃仁勳23日已預告，Vera Rubin不僅會是輝達至今規模最大、速度最快的一款產品，也將是台灣供應鏈史上規模最大的一款產品，共有100家到150家台灣供應商夥伴參與，「今年下半年台鏈將會非常忙碌」。

鴻海向來不對單一客戶與訂單置評。消息人士透露，鴻海在輝達新世代平台產品當中，通吃Vera Rubin NVL 72、HGX Rubin NVL8，以及MGX模組化伺服器如RTX Pro 6000等最先進品項，是少數通吃三大平台的台廠，成為大贏家，並領先其他代工廠率先量產。

據了解，黃仁勳本周將與鴻海緊鑼密鼓確定出貨細節，可望在下半年強勁貢獻鴻海業績。

外資摩根士丹利預估，Vera Rubin（VR200 NVL72）機櫃的整體物料清單（BOM）成本將出現顛覆性轉變 ，例如CSP向原廠委託ODM採購單一Rubin機櫃的平均售價（ASP），將高達約780萬美元 ，較前一代Blackwell（GB300 NVL72）平均單價約399萬美元 ，整體機櫃造價大增近95%。

隨著AI機櫃平均單價大增，鴻海下半年業績可望同步大幅成長。鴻海董事長劉揚偉先前公開表示，鴻海與客戶及夥伴關係非常好，客戶新產品前期開發，或是新產品導入（NPI）的過程都深度參與，加上鴻海的垂直整合能力，及與很多供應商做更深度結合，這些結合，讓我們在Vera Rubin平台具有優勢，看好「我們在Vera Rubin的市占率與出貨量」。

劉揚偉指出，每年與輝達的合作，都能讓鴻海在垂直整合、精密製造與未來科技的優勢更加清晰。

鴻海 輝達 黃仁勳

延伸閱讀

黃仁勳：Vera Rubin估150家台灣供應商將參與 台鏈下半年很忙碌

關係躍進！黃仁勳25日起拜訪供應鏈 廣達首度是第一站「比台積電還早」

黃仁勳：Vera 將是台灣供應商史上最大規模產品 台鏈下半年會很忙

黃仁勳讚關鍵要角 輝達、台積合作非常成功

相關新聞

輝達VR出貨 鴻海總動員…下半年業績可望順勢爆發

輝達執行長黃仁勳23日閃電來台，最重要的就是確保最新一代AI伺服器平台Vera Rubin順利出貨。消息人士透露，Vera Rubin AI伺服器最大供應商鴻海總動員，「已經準備好了」，將率先量產出貨，下半年業績可望順勢爆發。

美量子國家隊台鏈搭上線…旺宏、廣達各擁合作優勢

美國政府組量子國家隊，注資九家企業共20億美元並取得部分股權，旺宏發展用於量子世代關鍵存儲技術夥伴IBM獨拿10億美元最多，廣達轉投資Rigetti也分得1億美元。IBM、Rigetti躍美國發展量子運算重點企業，旺宏、廣達變身美國量子國家隊要角，跟著川普政府一起大咬商機。

黃仁勳可能會蔣萬安 討論台灣總部細節

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳抵台，據了解，台北市政府正與輝達積極安排雙方碰面時間，最快本周與台北市長蔣萬安見面，並討論輝達位於北投士林科技園區的台灣總部細節。

川普政府力挺量子運算 鴻海、緯創、仁寶卡位商機

川普政府力挺量子運算，為產業後市背書，鴻海、仁寶、金寶、緯創、廣達等台灣重量級大廠也都動起來，全力卡位量子商機。

黃仁勳會夥伴首站訪廣達 外界猜想將在 VR 平台有更多合作

輝達執行長黃仁勳23日閃電來台，馬不停蹄展開行程，昨（24）日晚間與台積電創辦人張忠謀夫婦餐敘之後，今（25）日開始與供應鏈夥伴見面，首站拜會廣達董事長林百里、副董事長梁次震。

主權 AI…下個新市場

各國政府積極投入AI，主權AI將是AI基建下一個新市場，也是輝達最新Vera Rubin平台鎖定的目標，法人看好，鴻海是主權AI供應商領頭羊，受惠最大。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。