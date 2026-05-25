黃仁勳：與林百里魏哲家會面 27日出席輝達總部動土

輝達執行長黃仁勳昨天抵台後行程滿滿，他今天晚間與台積電創辦人張忠謀夫婦共進晚餐後受訪表示，此行將安排多場會議，並希望與廣達董事長林百里及台積電董事長魏哲家會面，27日將參加輝達台灣總部動土典禮。

黃仁勳一行今天傍晚約5時30分離開下榻飯店，前往張忠謀夫婦宅邸晚宴，餐敘持續至晚間9時結束。黃仁勳離開前短暫接受在場媒體訪問表示，他與張忠謀夫婦聊了很多事情，此行也會安排多場會議。

談及近期台積電員工分紅爭議，黃仁勳說，照顧員工是一件重要且需長期投入的事，台積電長期以來都是優秀雇主，他認為台積電在照顧員工方面做得很好。

黃仁勳一行在訪問結束後，也聽從在場記者建議，驅車前往饒河街逛夜市。

黃仁勳本週將與供應鏈業者會面，27日將參加輝達台灣總部動土典禮，28日晚間將出席宴請供應鏈夥伴的兆元宴；6月1日上午主持GTC Taipei主題演講，6月2日上午進行全球媒體問答，6月3日參訪COMPUTEX展場。