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foodpanda母公司傳拒Uber出價 股東盼提高價碼

聯合報／ 編譯劉忠勇／綜合報導

外送平台foodpanda母公司德國Delivery Hero表示，已收到同業Uber的收購要約，出價每股估值卅三歐元（約卅八點二九美元），整體估值達一百億歐元（約一一六億美元），證實先前Uber評估全面收購Delivery Hero的報導，但傳出已拒絕Uber的出價，市場關注Uber是否提高價碼。

Delivery Hero在廿三日發布聲明表示，「Uber科技公司已與我們接觸，提出以每股卅三歐元，向所有股東收購（Delivery Hero）股票的初步提案」，「本公司依然完全聚焦於執行戰略評估流程，將在必要或適當時機提供相關的更新」訊息。

倫敦證交所集團（ＬＳＥＧ）資料顯示，Uber的出價比Delivery Hero廿二日的卅三點五九歐元收盤價，折價約百分之一點七六。

此前，英國金融時報（ＦＴ）與彭博資訊報導，Uber正評估是否全面收購Delivery Hero，希望藉整併加強在美國以外市場和DoorDash相競爭的實力。Uber上周揭露，已增持在法蘭克福上市的Delivery Hero股權，透過股票及相關投資工具取得百分之十九點五的持股，另有百分之五點六的增購選擇權。

ＦＴ指出，Uber執行長庫斯洛沙希上周和Delivery Hero監事會主席倫德會面，提出每股約卅三歐元的價碼，但遭拒絕。好幾位Delivery Hero股東透露，希望價碼能高於四十歐元，比廿二日收盤價溢價百分之十九。

Uber的初期出價沒有溢價空間、反而折價，也給對手競購的機會。彭博與ＦＴ都指出，DoorDash已對Delivery Hero的中東事業「Tablat」表達興趣，也評估完全收購Delivery Hero，且執行長徐迅已和倫德碰過面。

Delivery Hero在股東施壓下，已展開對旗下資產的戰略評估，持續整併與出售旗下事業，創辦人兼執行長奧斯伯格已表示，將在明年三月卸任。先前Uber旗下Uber Eats希望收購Delivery Hero的Foodpanda台灣業務，但二○二四年底遭公平會以可能限制競爭為由否決。

知情人士說，Uber和DoorDash都還沒決定是否競購Delivery Hero，若要收購，必須面對Delivery Hero持股分散，及反托辣斯監管等問題。彭博彙整數據顯示，Delivery Hero其他大股東包括持股約百分之十六點八的Prosus，以及持股約百分之十四點四的Aspex管理公司。

Uber 外送平台 德國 foodpanda

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