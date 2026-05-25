台電大投資 機電、線纜利多 士電、華榮等受惠

統一旗下康是美與星巴克兩大品牌，昨（24）日同步迎來600店的新里程碑，而這兩家店都以「愿秀門市」命名，統一董事長羅智先透露，「愿秀門市」是他親自取的名，靈感則跟愛妻高秀玲拿手的紅燒蹄膀有關。

2026-05-25 01:31