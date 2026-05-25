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台電大投資 機電、線纜利多 士電、華榮等受惠

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
因應半導體產業發展、AI算力中心用電成長及能源轉型，台電持續推進電源開發及強韌電網投資，2026年固定資產投資計畫共2,611億元，僅次於去年2,690億元，仍是台電投資高峰期。聯合報系資料照
因應半導體產業發展、AI算力中心用電成長及能源轉型，台電持續推進電源開發及強韌電網投資，2026年固定資產投資計畫共2,611億元，僅次於去年2,690億元，仍是台電投資高峰期。聯合報系資料照

因應半導體產業發展、AI算力中心用電成長及能源轉型，台電持續推進電源開發及強韌電網投資，2026年固定資產投資計畫共2,611億元，僅次於去年2,690億元，仍是台電投資高峰期。

因台電釋出強韌電網、綠能興建及電廠更新等計畫，市場預期，包括士電（1503）、華城（1519）、中興電（1513）、亞力（1514）、東元（1504）、大同（2371）等機電大廠，及華榮（1608）、大亞（1609）、宏泰（1612）等線纜業者將是最大受惠族群。

台電預算書指出，2026年固定資產投資計畫共2,611億元，較去年略減，包括專案計畫1,369億元；及一般建築及設備計畫1,242億元。

今年度台電公司擬舉借長期借款2,166億元，支應固定資產建設改良擴充及借款還本；另預計還本1,374億元。

台電2026年執行大型計畫主要有三大面向。第一是大規模、延續性電廠更新計畫，包括：大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫128.1億元、協和電廠更新改建計畫157.4億元、興達電廠燃氣機組更新建計畫120.5億元，台中電廠新建燃氣機組計畫69.5億元、通霄電廠第二期更新改建計畫326.8億元、大林電廠燃氣機組更新改建計畫212.9億元、台中電廠第二期新建燃氣機組計畫4.2億元、興達電廠第二期更新改建計畫4.5億元。

第二項是強韌電網及強化離岸風電電網相關建設，包括離岸風電加強電力網計畫第一期及區塊開發共約67.6億元，第七輸變電計畫41.3億元、北區一期電網專案計畫4.5億元、變電所整所改建一期專案計畫33.5億元、南科超高壓變電所擴建計畫6億元、南區一期輸變電專案計畫25.9億元、寶山超高壓變電所新建計畫14.2億元、強化電網第一期專案計畫30.9億元、第一期低壓AMI布建計畫26.9億元。

第三大項綠電開發，包括綠能第一期計畫27.2億元，大甲溪光明抽蓄水力發電計畫2.7億元，及萬里水力發電計畫2,284萬元。台電自有再生能源開發部分，綠能一期（太陽光電及風力）總裝置容量11.5萬瓩，預計2027年完工。

台電 宏泰 士電

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