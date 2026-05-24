美國組量子國家隊…旺宏、廣達變身要角 跟著川普政府一起大咬商機
美國政府組量子國家隊，注資九家企業共20億美元並取得部分股權，旺宏發展用於量子世代關鍵存儲技術夥伴IBM獨拿10億美元最多，廣達（2382）轉投資Rigetti也分得1億美元。IBM、Rigetti躍美國發展量子運算重點企業，旺宏（2337）、廣達變身美國量子國家隊要角，跟著川普政府一起大咬商機。
廣達去年2月投資Rigetti，持有約1%股權，雙方預計2030年前各自投資逾1億美元，合作開發超導量子運算技術。美國政府入股Rigetti後，等同美國官方也和廣達結為量子運算盟友，後市備受期待。
廣達當時指出，量子運算產業預計在未來幾年迎來快速成長，商業應用機會愈來愈多，在量子運算模式中，超導量子位元被證明比離子阱和中性原子更具有許多優勢，廣達因而與Rigetti攜手合作。
廣達布局量子電腦已久，董事長林百里看好量子技術成熟後，會為大量的雲端與物聯網裝置帶來新商機，一旦量子時代來臨，對廣達發展將更有利，因為量子電腦需要的運算能量更大，遠超過現在的電腦，將接收、儲存更多資料，都是廣達的機會。
IBM先前與旺宏在「相變化記憶體（PCM）」合作十餘年，聚焦下世代前瞻技術研發，並積極搶攻AI與類比人腦晶片市場，PCM具備高效能、超低功耗等特性，被譽為下世代關鍵記憶體技術明日之星。
IBM這次獨拿美國政府半數補助，成為大贏家。業界看好，PCM將是協助IBM後續解決量子運算對記憶體龐大需求，以及擺脫高耗能「吃電怪獸」的關鍵，旺宏跟著沾光。
IBM與旺宏也在2023年底，展開企業級固態硬碟（SSD）儲存技術及產品研發，隨著量子運算對記憶體需求更大，對存儲載具要求更高，IBM成為川普政府重點扶植的量子企業，後續在記憶體與存儲的需求同步爆發。
旺宏董座吳敏求先前曾指出，目前全球量子電腦做得最好的代表是IBM，旺宏早在十多年前即和IBM合作研發PCM。未來可想辦法在IBM現有計畫的大範圍裡面，做一部份關於量子運算關連的部份。
法人認為，旺宏和IBM共同開發的PCM，已應用於IBM發表的高效能類比AI晶片中，加上企業級SSD後續助益，以及川普政府全力支持本土企業助攻，旺宏在AI世代中，將能領先搶食龐大商機。
綜合外媒報導，川普政府此次注資相關企業的資金，主要來自美國《晶片法案》的研發基金，將注資九家公司共20億美元發展量子運算。其中，IBM獲得約10億美元，該筆資金預期與其在商務部支持下的「Anderon」量子晶片工廠計畫有關，並可能涉及股權協議。
格羅方德（GlobalFoundries）則獲得3.75億美元資金，D-Wave Quantum、Rigetti及Infleqtion等知名量子企業每家各獲約1億美元注資；規模較小的初創公司如 Diraq 則領到約3,800萬美元。美國政府在發放這批補助之外，也將獲取這些新創公司部分股權。
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