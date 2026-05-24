快訊

「錢一樣、事更多」屏東13名國小校長退休創5年新高 資深校長點破關鍵

關係躍進！黃仁勳25日起拜訪供應鏈 廣達首度是第一站「比台積電還早」

台積電員工爆「季分紅砍一成」 網號召罷工…業界觀察2關鍵應是烏龍

聽新聞
0:00 / 0:00

關係躍進！黃仁勳25日起拜訪供應鏈 廣達首度是第一站「比台積電還早」

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳23日傍晚搭乘私人專機抵達台北松山機場。（記者許正宏／攝影）
輝達執行長黃仁勳23日傍晚搭乘私人專機抵達台北松山機場。（記者許正宏／攝影）

輝達執行長黃仁勳23日閃電來台，馬不停蹄展開行程，24日晚間與台積電（2330）創辦人張忠謀夫婦餐敘之後，25日開始與供應鏈夥伴見面，首站拜會廣達（2382）董事長林百里、副董事長梁次震。

這是黃仁勳歷來訪台供應鏈之旅行程，首次以廣達為第一站，時程甚至比台積電董事長魏哲家（黃仁勳預計26日拜訪）早一天。廣達首度成為黃仁勳訪台見的第一家供應鏈，引發業界高度關注，預料雙方將在輝達最新Vera Rubin平台有更多合作，廣達原本就扮演輝達重要夥伴，如今地位更將大躍進。

黃仁勳過往來台，第一個拜訪的一定是張忠謀夫婦，供應鏈夥伴則多以台積電、鴻海（2317）為首站，今年廣達成為黃仁勳供應鏈之旅第一站，備受矚目。針對黃仁勳今天將與林百里、梁次震會面，廣達公司昨天低調不回應。

據悉，黃仁勳此行會把所有台灣關鍵夥伴都「掃一遍」，不僅廣達、台積電都是重點，鴻海、緯創（3231）等也會列入拜會行程，其他無法單獨到訪的夥伴，則會邀請出席本周四（28日）的「兆元宴」。

廣達原本就是輝達重要供應鏈夥伴，從最初的A100系列開始，經歷H系列、B系列、GB系列等產品，如今即將進入最新Vera Rubin系列，一直是輝達的強力支持者，雙方關係緊密。業界認為，隨著Vera Rubin即將放量，黃仁勳自然要親自確認供應鏈狀況，並商討未來方向。

廣達先前於法說會曾表示，未來AI產品世代交替將加速，運算密度較低的前幾代世代GPU伺服器出貨量將明顯快速減少，並朝向算力更強大的高密度機櫃集中，這印證黃仁勳看好Vera Rubin將成為「有史以來最成功的新一代產品」的說法。

目前伺服器占廣達整體營收比重持續上升，已突破至八成。其中，AI伺服器對整體伺服器營收貢獻已超過 75%。與去年第4季相較，AI伺服器營收季增超過三成。

廣達預期，本季AI伺服器營收仍將呈現雙位數季增，全年則預估會達到三位數以上成長幅度。除了四大雲端客戶外，下半年將新增新興雲端供應商（Neo Cloud）及企業客戶訂單，目前客戶訂單能見度已達2027年以後。

資本支出方面，截至首季底，廣達資本支出為81億元，主要用來擴大美國與泰國廠區AI產能。延續去年的擴充計畫，廣達預期，今年底前AI產能將較2025年翻倍成長，2026年資本支出預估將達300億元。

黃仁勳 廣達 台積電 輝達 張忠謀 魏哲家

延伸閱讀

黃仁勳今預定與張忠謀晚餐 未來一周行程滿檔

黃仁勳：Vera 將是台灣供應商史上最大規模產品 台鏈下半年會很忙

黃仁勳：Vera Rubin估150家台灣供應商將參與 台鏈下半年很忙碌

黃仁勳讚關鍵要角 輝達、台積合作非常成功

相關新聞

台積電員工爆「季分紅砍一成」 網號召罷工…業界觀察2關鍵應是烏龍

台積電（2330）員工在網路上爆料，引發外界關注部分員工爆料台積將砍員工季分紅約一成，也有台積員工在網路號召要鬧罷工，對於該議題，至今日截稿為止暫未能取得台積電官方回應，不過，業界觀察，從兩關鍵因素來看，台積有職工福利委員會但並無像三星一樣的工會，預期號召罷工有難度，加上此次外傳砍員工季分紅應是烏龍。

黃仁勳今預定與張忠謀晚餐 未來一周行程滿檔

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳23日下午提前來台，除了為台北國際電腦展（COMPUTEX）暖身，也將和好朋友們見面。黃仁勳昨晚在花娘小館受訪提到，今晚預訂和台積電創辦人張忠謀夫婦餐敘，同時後續行程也蠻檔。

關係躍進！黃仁勳25日起拜訪供應鏈 廣達首度是第一站「比台積電還早」

輝達執行長黃仁勳23日閃電來台，馬不停蹄展開行程，24日晚間與台積電（2330）創辦人張忠謀夫婦餐敘之後，25日開始與供應鏈夥伴見面，首站拜會廣達（2382）董事長林百里、副董事長梁次震。

美國組量子國家隊…旺宏、廣達變身要角 跟著川普政府一起大咬商機

美國政府組量子國家隊，注資九家企業共20億美元並取得部分股權，旺宏發展用於量子世代關鍵存儲技術夥伴IBM獨拿10億美元最多，廣達（2382）轉投資Rigetti也分得1億美元。IBM、Rigetti躍美國發展量子運算重點企業，旺宏（2337）、廣達變身美國量子國家隊要角，跟著川普政府一起大咬商機。

半導體強勢有理？路博邁三大面向看後續漲勢

代表美國上市半導體公司的費城半導體指數，今年截至5月21日的漲幅近69%。儘管4月初面臨多項實質阻力，包括美國國庫券殖利率飆升、地緣政治與油價居高不下、聯準會降息預期消退等，然而，亮眼的第一季財報重燃市場對AI投資周期的信心。路博邁表示，半導體正引領近年來最具爆炸性的股市漲勢之一，且基本面也同步跟上，為此波行情的持續性提供有力支撐。

跟著串文唱起來！Threads現在可加入專屬配樂 台灣跨平台搶先測試中

音樂一直是Threads上最活躍的社群話題之一，從演唱會現場直擊、音樂祭分享，到K-pop粉絲應援、日常歌單推薦，音樂早已成為許多人交流互動熱門共通語言。為了讓用戶擁有更豐富的表達方式，Threads宣布在台灣率先測試全新音樂功能，讓大家能直接在串文與回覆中加入喜愛的歌曲，透過旋律與歌詞傳遞心情，為社群互動增添更多趣味與共鳴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。