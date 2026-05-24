關係躍進！黃仁勳25日起拜訪供應鏈 廣達首度是第一站「比台積電還早」

輝達執行長黃仁勳23日閃電來台，馬不停蹄展開行程，24日晚間與台積電（2330）創辦人張忠謀夫婦餐敘之後，25日開始與供應鏈夥伴見面，首站拜會廣達（2382）董事長林百里、副董事長梁次震。

這是黃仁勳歷來訪台供應鏈之旅行程，首次以廣達為第一站，時程甚至比台積電董事長魏哲家（黃仁勳預計26日拜訪）早一天。廣達首度成為黃仁勳訪台見的第一家供應鏈，引發業界高度關注，預料雙方將在輝達最新Vera Rubin平台有更多合作，廣達原本就扮演輝達重要夥伴，如今地位更將大躍進。

黃仁勳過往來台，第一個拜訪的一定是張忠謀夫婦，供應鏈夥伴則多以台積電、鴻海（2317）為首站，今年廣達成為黃仁勳供應鏈之旅第一站，備受矚目。針對黃仁勳今天將與林百里、梁次震會面，廣達公司昨天低調不回應。

據悉，黃仁勳此行會把所有台灣關鍵夥伴都「掃一遍」，不僅廣達、台積電都是重點，鴻海、緯創（3231）等也會列入拜會行程，其他無法單獨到訪的夥伴，則會邀請出席本周四（28日）的「兆元宴」。

廣達原本就是輝達重要供應鏈夥伴，從最初的A100系列開始，經歷H系列、B系列、GB系列等產品，如今即將進入最新Vera Rubin系列，一直是輝達的強力支持者，雙方關係緊密。業界認為，隨著Vera Rubin即將放量，黃仁勳自然要親自確認供應鏈狀況，並商討未來方向。

廣達先前於法說會曾表示，未來AI產品世代交替將加速，運算密度較低的前幾代世代GPU伺服器出貨量將明顯快速減少，並朝向算力更強大的高密度機櫃集中，這印證黃仁勳看好Vera Rubin將成為「有史以來最成功的新一代產品」的說法。

目前伺服器占廣達整體營收比重持續上升，已突破至八成。其中，AI伺服器對整體伺服器營收貢獻已超過 75%。與去年第4季相較，AI伺服器營收季增超過三成。

廣達預期，本季AI伺服器營收仍將呈現雙位數季增，全年則預估會達到三位數以上成長幅度。除了四大雲端客戶外，下半年將新增新興雲端供應商（Neo Cloud）及企業客戶訂單，目前客戶訂單能見度已達2027年以後。

資本支出方面，截至首季底，廣達資本支出為81億元，主要用來擴大美國與泰國廠區AI產能。延續去年的擴充計畫，廣達預期，今年底前AI產能將較2025年翻倍成長，2026年資本支出預估將達300億元。