台積電員工爆「季分紅砍一成」 網號召罷工…業界觀察2關鍵應是烏龍

台積電（2330）員工在網路上爆料，引發外界關注部分員工爆料台積將砍員工季分紅約一成，也有台積員工在網路號召要鬧罷工，對於該議題，至今日截稿為止暫未能取得台積電官方回應，不過，業界觀察，從兩關鍵因素來看，台積有職工福利委員會但並無像三星一樣的工會，預期號召罷工有難度，加上此次外傳砍員工季分紅應是烏龍。

業界也指出，台積將砍員工季分紅過往跟隨EPS獲利成長，不過台積全球員工人數去年底已膨脹至超過9萬人，就算分紅總額有成長員工人數也快速提升，且看個別單位績效，除了例行調薪，今年首季季分紅估約持平去年第4季水準，雖不再按照EPS成長等比率拉升但仍維持高檔，預估2026年整體員工業績獎金與酬勞（分紅）仍將維持一定水準。

台積電年報顯示，截至2025年底，台積公司之全球員工總數為9萬557人，其中包括9,582位主管人員、4萬4,690位專業人員、1萬1,368位助理人員以及2萬4,917位技術人員。

此外，台積電今年7月將發放去年度分紅的另一半，業界預期，從去年總額的半數等比率來看，預期該筆入帳分紅仍將是單筆破百萬。

台積電是在今年2月董事會核准 2025 年員工業績獎金與酬勞（分紅）總計約新台幣 2,061 億 4,592 萬元，其中員工業績獎金約新台幣 1,030 億 7,296 萬元已於每季季後發放，而酬勞（分紅）約新台幣 1,030 億 7,296 萬元將於今年七月發放。外界估若以2025年底台灣員工人數約7.8萬人計，平均每人可得超過264萬元，相較2024年度約200萬元大幅成長。至於2026年的分紅總額則待2027年2月董事會核定。

台積已在最新年報強調，公司每年檢核並設定人才競爭市場標竿企業，除了參考包含標竿企業之市場薪資調查報告外，也參考產業整體薪資調查資料，並收集市場相關薪資資訊後，進行薪酬競爭力分析，以制定相關薪酬策略。台積公司員工的薪酬包含按月發給之薪資、按季結算經營績效發給之業績獎金，以及公司根據年度獲利狀況所發放之酬勞（分紅）。每季業績獎金及年度酬勞（分紅）是為回饋同仁，獎勵其貢獻，並激勵同仁繼續努力，讓員工利益連結股東利益，以創造公司、股東與員工的三贏。

台積公司係依據公司營運成果並參考國內業界發放水平，決定業績獎金及酬勞（分紅）的總數，其金額與分配方式由薪酬暨人才發展委員會向董事會提議，其中員工酬勞於董事會核准後發放；每位員工獲派的金額，依職務、貢獻、績效表現而定。

此外，為鼓勵同仁擁有公司股票，共享公司長期成長的美好果實，台積電已於公司於2022年制定全球員工購股計劃，適用於公司及公司100%持有子公司之全體正職員工，並於2024年將計劃範圍涵蓋主要持股海外子公司之全體正職員工。