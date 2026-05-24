半導體強勢有理？路博邁三大面向看後續漲勢

代表美國上市半導體公司的費城半導體指數，今年截至5月21日的漲幅近69%。儘管4月初面臨多項實質阻力，包括美國國庫券殖利率飆升、地緣政治與油價居高不下、聯準會降息預期消退等，然而，亮眼的第一季財報重燃市場對AI投資周期的信心。路博邁表示，半導體正引領近年來最具爆炸性的股市漲勢之一，且基本面也同步跟上，為此波行情的持續性提供有力支撐。

路博邁NB次世代通訊基金經理人溫演道指出，超大規模數據中心業者包括Alphabet、亞馬遜和Meta，第一季財報盈利超出預期的幅度，帶動市場重新聚焦半導體與AI類股，使科技股再次成為市場領導者。

然而，真正改變半導體產業格局的不僅是盈餘優於預期，而是現實世界對AI的需求正以快於預期的速度實現，領先的半導體公司對2027年的發展與支出前景早已擁有高能見度。

溫演道說明基金布局持續看好半導體與AI的三大面向 – 支出、獲利、需求。

第一是AI巨頭龐大資本支出，為整條供應鏈打底。舉例來說，美國四大科技公司—亞馬遜、谷歌、Meta及微軟—2026年將合計投入7100億美元於AI基礎設施，較2025年增長逾70%，並已預示2027年資本支出將進一步提升。目前需求增速持續超越供給，導致關鍵AI基礎設施元件出現供應瓶頸。

其次是擁有扎實獲利為後盾。市場對AI的質疑，往往來自「需求是否真實落地」的不確定性。根據FactSet數據，2026年美國科技股EPS成長率預計將達到40.9%，大幅領先S&P 500整體水準的21.5%，顯示獲利高速成長不是個別現象，而是整個產業普遍具備的紮實盈餘基礎。

第三則是代理型AI落地，需求面迎來質變。從Nvidia切入NemoClaw平台，到中國市場龍蝦代理的爆發性採用，AI應用從概念走向大規模落地，已從根本上改變了半導體產業的需求格局。

溫演道表示，代理型AI能夠自主推理、自動執行任務，帶動多個明確受益族群：記憶體是AI大腦的倉庫、CPU是總指揮、其他還有電源供應等設備。當AI大腦升級為全天候自主決策的代理人，相關零組件變得不可或缺，連光纖收發器、多層陶瓷電容器需求也跟著噴發。

布局上，以NB次世代通訊基金為例，短期維持增加硬體，減碼軟體。軟體類股中精選跌勢已見底、盈利成長能見度較高，或與AI基礎設施主題具高度連結性的個股。此外，除了美國科技龍頭之外，加碼亞洲科技股（約占投資組合30%），尤其看好日本、南韓、台灣及中國相關個股，鎖定具強勁的盈利動能及相對美國同業而言仍具吸引力的估值的標的。