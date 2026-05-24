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黃仁勳今預定與張忠謀晚餐 未來一周行程滿檔

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳5月23日傍晚搭乘私人專機抵達台北松山機場。聯合報系記者許正宏／攝影
輝達執行長黃仁勳5月23日傍晚搭乘私人專機抵達台北松山機場。聯合報系記者許正宏／攝影

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳23日下午提前來台，除了為台北國際電腦展（COMPUTEX）暖身，也將和好朋友們見面。黃仁勳昨晚在花娘小館受訪提到，今晚預訂和台積電創辦人張忠謀夫婦餐敘，同時後續行程也蠻檔。

依據黃仁勳預告，來台行程滿檔除了將和張忠謀會面，5月25日預計和廣達董事長林百里見面，5月26 日和台積電董事長魏哲家會面，5月27 日預計參與新總部動工和北市府餐敘，而眾所矚目的兆元宴確定5月28日登場。

黃仁勳昨日下午抵台後，展開趴趴走行程，黃仁勳昨日表示，這次來台有很多事情要做，和客戶、合作夥伴、員工見面與開會，也將會和台積電創辦人張忠謀、董事長魏哲家見面，輝達新一代平台Vera Rubin預計下半年放量，它將成為有史以來最成功的新一代產品，台灣供應鏈下半年會很忙，輝達今年將持續高速成長，明年也會強勁成長，每一套Vera Rubin由將近200萬個零件組成，需要台灣100到150家生態系夥伴共同打造，這是輝達歷史上最大也是最快速的產品發表，也可能是台灣歷史上最重大的產品發表。

此外台積電創辦人張忠謀夫人暨慈善基金會董事長張淑芬先前在公益記者會上分享志工服務的成果回應提問也透露黃仁勳喜歡吃的料理。她說，黃仁勳如果在台灣，應該會約，不用計畫，吃飯很簡單，「他每次來台灣都一定會到我家」，還透露黃仁勳喜歡她煮的麻婆豆腐，味道重的。

黃仁勳 張忠謀 廣達

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