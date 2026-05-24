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跟著串文唱起來！Threads現在可加入專屬配樂 台灣跨平台搶先測試中

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Threads現在可以加入專屬配樂了，全新音樂功能在台搶先測試中。圖／Meta提供
Threads現在可以加入專屬配樂了，全新音樂功能在台搶先測試中。圖／Meta提供

音樂一直是Threads上最活躍的社群話題之一，從演唱會現場直擊、音樂祭分享，到K-pop粉絲應援、日常歌單推薦，音樂早已成為許多人交流互動熱門共通語言。為了讓用戶擁有更豐富的表達方式，Threads宣布在台灣率先測試全新音樂功能，讓大家能直接在串文與回覆中加入喜愛的歌曲，透過旋律與歌詞傳遞心情，為社群互動增添更多趣味與共鳴。

此次推出的音樂功能，讓用戶可從平台授權音樂庫中自由挑選歌曲，並可自由擷取30秒片段附加在串文或回覆內容中。無論是分享當下心情、記錄生活片刻，或是回應朋友的貼文，都能透過音樂展現個人風格，讓文字之外多了一層情感表達。

為了滿足不同用戶的使用習慣，Threads也同步設計3種視覺呈現方式。喜歡簡潔風格的用戶，可選擇顯示歌曲名稱與演唱者資訊的「簡約模式」；想透過歌詞傳達情緒的人，則能使用顯示指定段落歌詞的「歌詞模式」；而偏愛復古氛圍的音樂迷，還能選擇搭配專輯封面與黑膠唱片動畫效果的呈現方式，讓每篇串文更具特色與故事感。

用戶不只能聆聽別人串文中的專屬配樂，更能直接以歌曲回覆串文內容，且考量用戶的瀏覽體驗，Threads採用「點擊後才播放」的設計，避免音樂自動播放影響閱讀節奏。

目前Threads音樂功能已於台灣展開測試，並將逐步開放更多iOS、Android或網頁版用戶搶先體驗。

Threads

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