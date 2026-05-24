電腦展倒數計時 AI發展見5大變化

台北國際電腦展（ＣＯＭＰＵＴＥＸ二○二六）倒數計時，大會主軸由去年的「AI Next」調整為「AI Together」，資策會產業情報研究所（ＭＩＣ）資深產業顧問兼所長洪春暉表示，觀察近期ＡＩ發展脈絡，技術已從大型語言模型逐步延伸至ＡＩ代理人、實體ＡＩ等應用領域，整體趨勢正加速走向實務場景的導入。

回顧二○二五年，展場被無上限的算力渴望、先進液冷技術與破兆元的供應鏈訂單所點燃，那是一個屬於基礎建設瘋狂堆疊的爆發元年。

時隔一年，全球科技產業重心出現五大變化：首先ＡＩ發展階段從算力軍備競賽走向落地與主權化布局；技術重心從模型訓練轉至推論與實際應用；台灣角色由供應鏈核心放大為基礎設施樞紐；ＡＩ ＰＣ熱潮從市場口號步入實際銷售、驗證成績的時刻。最後則是展會的整體情緒，除了群眾圍繞的明星效應，也包括回歸更審慎觀察商業模式，評估各大科技公司的投報率和成績。

ＣＯＭＰＵＴＥＸ主辦單位之一台北市電腦公會表示，在生成式ＡＩ、代理式ＡＩ與實體ＡＩ等科技高速發展趨勢下，二○二六年資資通訊產業已全面進入實質應用期。

首先在展場上，是ＡＩ發展階段的轉換。去年展會現場是算力軍備競賽，全球資金與買主的目光高度鎖定在ＧＰＵ供給、ＡＩ伺服器產能擴張及大型資料中心建設，產業全力衝刺「基礎建設能堆多快」的硬體指標。進入二○二六年，議題明顯轉向ＡＩ實際應用與治理。

如輝達執行長黃仁勳和超微執行長蘇姿丰所言，ＡＩ技術重心正從「訓練模型」走向「推論與應用」，去年全球科技巨擘在講台上激烈比拚大型模型訓練能力、參數規模與運算速度。到了二○二六年，焦點逐步推展到推論與真實場景的導入。新創展區InnoVEX 二○二六今年規模較去年成長百分之十一，參展的五百家全球團隊就更聚焦「從實驗室走向產線、從概念走向商業」。

另外，評估ＡＩ會不會泡沫化？商業模式是否可行？也成為此屆ＣＯＭＰＵＴＥＸ重點，已由過去熱衷於認識ＡＩ的潛力，演變為今年更冷靜檢視ＡＩ的投報率與能否真正把技術落實在醫療、智慧製造與內容產業。