黃仁勳：Vera Rubin估150家台灣供應商將參與 台鏈下半年很忙碌

輝達執行長黃仁勳昨日傍晚五點抵台，一開口即宣告，下半年即將推出的新一代人工智慧（ＡＩ）運算平台Vera Rubin，不僅會是輝達至今規模最大、速度最快的一款產品，這也將會是台灣供應鏈史上規模最大的一款產品，台灣有一百至一百五十家供應商夥伴參與。他預告，「今年下半年台灣將會非常忙碌」。

提前來台 黃仁勳：有很多工作要做

台北國際電腦展（COMPUTEX）即將在六月二日開展，矽谷科技大佬陸續來台，繼超微（ＡＭＤ）董事長暨執行長蘇姿丰上周現身台灣後，黃仁勳也於昨日抵台。黃仁勳原訂五月底才會抵台，卻突然提前，他表示，「在那之前我還有很多工作要做。我得去見客戶，還要見一些合作夥伴。」此行也將會和台積電創辦人張忠謀、董事長魏哲家見面。

外傳輝達位於北士科的新總部也將於本周舉行動土儀式，但截至目前為止，未正式對外公開活動時間。他說，「如果我的公司有活動，我一定會參加」，他語帶玄機地表示，「也許我還會讓你看看新大樓的設計圖」。

不過，外界最關注的，還是黃仁勳對ＡＩ發展趨勢的看法。過去幾年，ＡＩ模型發展快速，讓輝達繪圖處理器（ＧＰＵ）銷售大放異彩，然而，隨著ＡＩ發展趨勢走向ＡＩ代理、推論ＡＩ，中央處理器（ＣＰＵ）領域也開始展現成長力道。

新一代運算平台 效能翻倍速度更快

今年輝達要發表的新一代ＡＩ運算平台Vera Rubin，也與過去產品不同，運算效能翻倍、速度更快。然而，也正是因為這款產品涵蓋的晶片多，不僅產品架構大、機櫃設計更為複雜，對記憶體、電力規格的要求也更高，參與Vera Rubin製造的供應鏈業者數量，也遠高於過去。不僅伺服器組裝代工業者參與其中，電源供應、散熱模組、連接器與線束、機殼、印刷電路板、ＡＢＦ載板等關鍵零組件領域，也有更多業者參與其中。

輝達執行長黃仁勳（右）昨天下機後直奔輝達舉辦的「Meet-a-Claw Taipei」活動現場，與民眾互動。記者蘇健忠／攝影

近200萬個零件 台供應鏈史最大規模

黃仁勳進一步解釋，台灣從個人電腦領域起步，也製造過手機、筆電，但這些產品都沒有ＡＩ超級電腦體積來得龐大，「Vera Rubin由將近兩百萬個零件組成，由台灣一百至一百五十個合作夥伴共同構建。」這是輝達史上規模最大、速度最快的產品，也可能是台灣供應鏈史上最大規模的產品。「因此，我要感謝許多台灣的合作夥伴，每個人都非常、非常努力」。

黃仁勳也分享他對ＡＩ普及化的遠景。他指出，ＡＩ代理本質上就是一種數位機器人，未來這類科技將擁有虛擬的手臂和腿，可以替人類做家事、聊天並協助處理任務。他特別點出，開源社群在這場變革中扮演關鍵角色，「ＡＩ將會影響到每個產業、每家公司和每個人。我們希望普及這項能力，讓每個人都能參與其中，成為這場令人興奮的、變革的一部分」。