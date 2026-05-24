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輝達執行長黃仁勳來台 28日兆元宴...大咖雲集
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（23）日來台，一出松山機場就立即向艷陽下守候的媒體們發乳酸飲料，不但耐心等候媒體就位聯訪，還不忘提醒大家「慢慢來」。
據了解，黃仁勳提前抵台後，將陸續與台灣主要科技供應鏈高層進行多場閉門會議，包括晶圓代工、伺服器組裝、散熱、封裝測試與AI硬體相關廠商，藉此確認下半年AI晶片出貨、產能配置與新世代產品合作方向。另外，傳出黃仁勳可望於5月27日出席位於北投士林科技園區的輝達台灣新總部動土儀式。
黃仁勳每次來台最受矚目的「兆元宴」，預計5月28日下午登場。今年受邀出席的企業領袖，包括台積電（2330）董事長魏哲家、鴻海（2317）董事長劉揚偉、台達電（2308）董事長鄭平、聯發科（2454）執行長蔡力行，以及矽品董事長蔡祺文等。
黃仁勳這次提早四天來台，昨天先前往南港瓶蓋工廠參加輝達台北開發者大會Meet‑A‑Claw。接下來登場的是6月1日至4日輝達GTC TAIPEI的活動，以及6月2日至5日台北國際電腦展（COMPUTEX）。
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