輝達執行長黃仁勳來台 28日兆元宴...大咖雲集

輝達執行長黃仁勳昨日傍晚抵台，談及台灣與台積電所扮演的關鍵角色時指出，「輝達與台積電的合作非常成功，台積電也給予我們極大的支持」，除了現在已在市場開賣的Blackwell運算平台之外，輝達下半年還要推出全新的Vera Rubin產品，「如你所知，台灣（供應鏈）會非常忙」。他由衷感謝台灣合作夥伴的努力，再次凸顯台灣在全球ＡＩ新時代的核心地位。

2026-05-24 00:00