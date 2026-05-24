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黃仁勳喊「養龍蝦」可賺外快 直指開源AI工具愈來愈聰明

經濟日報／ 記者鐘惠玲李珣瑛／台北報導
輝達執行長黃仁勳。記者蘇健忠／攝影
輝達執行長黃仁勳。記者蘇健忠／攝影

輝達執行長黃仁勳昨（23）日表示，大型語言模型持續進步，開源AI代理已成為行銷和內容創作的得力助手，值得學習如何使用。未來，個人「養的龍蝦」，也許可協助找工作並賺取額外收入。

黃仁勳昨天下午來台後，前往南港瓶蓋工廠參加輝達台北開發者大會Meet‑A‑Claw。他在會中表示，開源AI工具OpenClaw，本質上是一個圍繞著大型語言模型的作業系統，在過去九個月有重大突破，變得愈來愈聰明。

透過輸入、輸出和聯網，與其它AI代理通訊，便能理解和推理。過去六個月裡，這些AI代理在軟體程式設計中變得非常有用，已成為行銷和內容創作的得力助手，由於OpenClaw是開源的，每個人都可以學習如何使用它，這是舉辦這次活動的目的。

近來爆紅的開源AI工具OpenClaw，因其標誌為龍蝦，被網友將安裝和使用過程喻為養龍蝦。黃仁勳盛讚龍蝦為下一個ChatGPT，認為OpenClaw就是代理型電腦的作業系統，輝達也在今年3月時推出企業級養龍蝦AI代理平台NemoClaw。

輝達表示，在台北國際電腦展與GTC Taipei揭幕前，邀請民眾加入輝達與台灣開發人員社群行列，參與Meet‑A‑Claw匯集實作展示、技術講座與社群交流的午後盛會，現場展示可深入探索能全天候獨立運作的自主代理程式，瞭解其如何自動監測收件匣並提供每日客製化決策簡報，全程完全無需人工介入，還可聆聽來自輝達專家與社群開發人員推廣大使的技術分享。

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輝達執行長黃仁勳昨日傍晚抵台，談及台灣與台積電所扮演的關鍵角色時指出，「輝達與台積電的合作非常成功，台積電也給予我們極大的支持」，除了現在已在市場開賣的Blackwell運算平台之外，輝達下半年還要推出全新的Vera Rubin產品，「如你所知，台灣（供應鏈）會非常忙」。他由衷感謝台灣合作夥伴的努力，再次凸顯台灣在全球ＡＩ新時代的核心地位。

黃仁勳：Vera 將是台灣供應商史上最大規模產品 台鏈下半年會很忙

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輝達執行長黃仁勳昨（23）日表示，大型語言模型持續進步，開源AI代理已成為行銷和內容創作的得力助手，值得學習如何使用。未來，個人「養的龍蝦」，也許可協助找工作並賺取額外收入。

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