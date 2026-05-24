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黃仁勳：Vera 將是台灣供應商史上最大規模產品 台鏈下半年會很忙

經濟日報／ 記者鐘惠玲李珣瑛／台北報導
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨天下午搭乘私人專機抵達台北松山機場。記者許正宏／攝影
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨天下午搭乘私人專機抵達台北松山機場。記者許正宏／攝影

輝達NVIDIA）執行長黃仁勳昨（23）日表示，儘管輝達規模已大，仍交出季營收近倍增佳績，並預告明年仍將高速成長；加上輝達推出全新CPU架構Vera，這將是台灣供應鏈史上規模最大的一款產品，台灣有100至150家供應商夥伴參與其中，台灣供應鏈下半年會非常忙碌。

黃仁勳昨天下午抵台，在機場受訪時被問及陪同美國總統川普訪問中國大陸，他表示，很榮幸參與這場歷史性行程。輝達H200已獲准銷售中國，盼能服務中國這個龐大市場。在算力等於收入的AI時代，如能提升中國算力，對輝達將是巨大機會。

黃仁勳指出，因應AI代理快速崛起，CPU隨之升級，輝達推出全新Vera Rubin將成為最成功的產品，帶動新一波成長。他表示，從Hopper、Grace Blackwell到Vera Rubin，市場需求成長迅速，如今所有前沿AI模型公司、雲端業者與電腦公司幾乎都已與輝達合作。

他感謝全球供應鏈強力支持，讓輝達交出季營收倍增好成績，他並預告，明年輝達仍會是快速成長的一年。

黃仁勳說，AI代理可稱之為數位機器人，開源AI代理Open Claw是沒有實體身驅的機器人，未來實體化後可提供更廣泛的服務，台灣供應鏈正積極尋找切入機會。隨著輝達Vera Rubin的發表，台灣供應鏈廠商今年下半年將會非常忙碌。

在CPO（共同封裝光學）布局上，黃仁勳表示，輝達已是全球最大乙太網路供應商之一，除了原有的InfiniBand，也推出NVLink與Spectrum-X，成長飛快。未來網路架構將是銅線與矽光子技術並進，銅線仍會使用相當長時間，矽光子將協助超大型AI系統擴展。

超微（AMD）日前宣布加碼投資台灣100億美元，黃仁勳指出，輝達過往早投入超過這個數字的資源支持台灣夥伴，只是未特別公開。

針對記憶體價格上漲問題，黃仁勳坦言，記憶體漲價將推升所有電子產品成本，包括PC與顯示卡等消費性電子產品，並對消費者形成通膨壓力。他呼籲記憶體供應商盡快擴產，讓市場恢復正常。

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