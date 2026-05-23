「合作非常成功」數據中心達物理極限 黃仁勳：台積電是輝達突破傳輸極限後盾

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳23日接受媒體採訪時，被問及台灣與台積電所扮演的關鍵角色時指出，「輝達與台積電的合作非常成功，台積電也給予我們極大的支持」，他說，Vera Rubin將成為電腦產業史上規模最大、生產速度最快的產品，「如你所知，台灣（供應鏈）會非常忙，因為Grace Blackwell已經全面投產」。

黃仁勳提前抵台後直奔輝達在南港的活動，活動前再度接受媒體採訪，展現親民風格，幾乎有問必答。

被問及怎麼看台灣供應鏈的角色，黃仁勳指出，輝達與台積電的合作非常成功，台積電相當支持輝達。他舉例，輝達使用包括CoWoS-S、CoWoS-R和CoWoS-L等技術，因此針對不同的產品，像是Rubin、Blackwell、Vera都使用不同類型的CoWoS，顯示台積電在支持輝達這方面表現得極為出色。

隨著全球加速建構智慧體AI，數據中心對硬體效能與傳輸效率的要求已達到物理極限，台灣的地緣政治價值與供應鏈完整性再度成為外界關注的焦點。

在蘇姿丰宣布百億美元加碼台灣、且特別感謝台積電之後，黃仁勳今日受訪時也特別點出輝達與台積電的長期合作默契，並強調在台廠的全力相挺下，Vera Rubin將會成為電腦產業史上規模最大、速度最快的產品發表。他預告隨著Grace Blackwell進入全面量產，加上Vera Rubin同步引進，下半年台灣會非常忙碌 。

除了產能與封裝支持，黃仁勳更仔細解釋次世代共同封裝光學（CPO）技術的重要性，認為這項製程不僅大幅降低耗能，更是克服大型數據中心傳輸瓶頸的關鍵，他說，COUPE的製程技術是全球首創，這項製程技術極其複雜。而COUPE讓輝達能以更低的能耗與極高的數據傳輸率將晶片與矽光子連結，不僅能耗極少，可靠性與能源效率也大幅提升。

黃仁勳認為，未來的資料中心雖然依然會大規模地使用傳統的銅線連接，但在更高層次的AI通訊與長距離傳輸上，矽光子是必須，台積電在全球首創製程技術上的突破，是輝達能突破傳輸極限的後盾。