抵台參加活動 黃仁勳送輝達DGX Spark超級電腦

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳23日接受媒體採訪時，被問及台灣與台積電所扮演的關鍵角色時指出，「輝達與台積電的合作非常成功，台積電也給予我們極大的支持」，他說，Vera Rubin將成為電腦產業史上規模最大、生產速度最快的產品，「如你所知，台灣（供應鏈）會非常忙，因為Grace Blackwell已經全面投產」。

2026-05-23 19:05