快訊

廟宇遶境鞭炮掉車內冒濃煙 老翁急跳車遭撞不治

盛讚台灣AI核心地位 黃仁勳：Vera Rubin將是台灣史上最大規模發表會

5人記過！台鐵山佳站誤點逾2萬分鐘惹怒乘客 段長被拔主管職

聽新聞
0:00 / 0:00

抵台參加活動 黃仁勳送輝達DGX Spark超級電腦

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（右）提前抵達台北，下飛機後直接參加輝達（NVIDIA）舉辦的「Meet-a-Claw Taipei」活動。（飲酒過量，有害（礙）健康）。記者蘇健忠／攝影
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（右）提前抵達台北，下飛機後直接參加輝達（NVIDIA）舉辦的「Meet-a-Claw Taipei」活動。（飲酒過量，有害（礙）健康）。記者蘇健忠／攝影

輝達NVIDIA）執行長黃仁勳提前抵達台北，下飛機後直接參加輝達（NVIDIA）舉辦的「Meet-a-Claw Taipei」活動，現場一位女性民眾幸運獲得輝達（NVIDIA）專為深度學習與AI訓練、推論打造的超級電腦及工作站系列「DGX Spark」。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（右）提前抵達台北，下飛機後直接參加輝達（NVIDIA）舉辦的「Meet-a-Claw Taipei」活動，現場一位女性民眾幸運獲得輝達（NVIDIA）專為深度學習與 AI 訓練、推論打造的超級電腦及工作站系列「DGX Spark」。（飲酒過量，有害（礙）健康）。記者蘇健忠／攝影
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（右）提前抵達台北，下飛機後直接參加輝達（NVIDIA）舉辦的「Meet-a-Claw Taipei」活動，現場一位女性民眾幸運獲得輝達（NVIDIA）專為深度學習與 AI 訓練、推論打造的超級電腦及工作站系列「DGX Spark」。（飲酒過量，有害（礙）健康）。記者蘇健忠／攝影

黃仁勳 輝達 NVIDIA AI

延伸閱讀

黃仁勳私人飛機抵台 今晚將現身Meet‑A‑Claw活動

提前近一周訪台有重要安排？黃仁勳專機抵松機 兆元宴等3大行程曝光

提前訪台！黃仁勳專機抵松機 現場發養樂多、幫粉絲簽名

黃仁勳要來了！預計下午抵台直奔南港開講 料再揪供應鏈大咖辦「兆元宴」

相關新聞

「仁來瘋」提前引爆！黃仁勳證實將見張忠謀 是否赴北士科動土回應有玄機

人工智慧（AI）晶片龍頭大廠輝達執行長黃仁勳今（23）日提前抵達台灣，引發各界高度關注。黃仁勳在接受媒體聯訪時透露，此行提前來台是為了在台北國際電腦展（COMPUTEX）開幕前，先與台灣的客戶、合作夥伴以及內部員工會面。他同時證實將會和台積創辦人張忠謀、董事長魏哲家見面，並強調對未來中央處理器（CPU）市場與下一代AI晶片抱持極大信心。

盛讚台灣AI核心地位 黃仁勳：Vera Rubin將是台灣史上最大規模發表會

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今日（23）日接受媒體聯訪，一開口就感性宣告：「Vera Rubin可能是台灣史上規模最大的產品發表會。」隨著下半年全新人工智慧（AI）架構正式引進，他強調輝達已接手台灣供應鏈所有環節，並由衷感謝台灣合作夥伴的努力，再次凸顯台灣在全球AI新時代的核心地位。

提前近一周訪台有重要安排？黃仁勳專機抵松機 兆元宴等3大行程曝光

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳再度掀起「仁來瘋」，原先外界預期黃仁勳將於5月27日抵達台灣，不過最新消息指出，他已大幅提前行程，於今（23）日下午搭乘私人專機抵達台北松山機場，正式展開今年COMPUTEX（台北國際電腦展）前最受矚目的科技旋風。

台積電角色成必考題！黃仁勳：合作非常成功 台積電給予我們極大支持

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳23日接受媒體採訪時，被問及台灣與台積電所扮演的關鍵角色時指出，「輝達與台積電的合作非常成功，台積電也給予我們極大的支持」，他說，Vera Rubin將成為電腦產業史上規模最大、生產速度最快的產品，「如你所知，台灣（供應鏈）會非常忙，因為Grace Blackwell已經全面投產」。

提前訪台！黃仁勳專機抵松機 現場發養樂多、幫粉絲簽名

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天下午搭乘私人專機抵達台北松山機場，正式展開今年COMPUTEX（台北國際電腦展）前最受矚目的科技旋風。

黃仁勳私人飛機抵台 今晚將現身Meet‑A‑Claw活動

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳再度掀起「仁來瘋」，外界原先預期黃仁勳將於5月27日抵達台灣，不過他大幅提前行程，今（23）日下午搭乘私人專機抵達台北，外界盛傳，黃仁勳稍晚或將現身南港瓶蓋工廠所舉辦的「Meet-a-Claw Taipei」活動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。