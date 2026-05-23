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「仁來瘋」提前引爆！黃仁勳證實將見張忠謀 是否赴北士科動土回應有玄機

聯合報／ 記者鍾張涵／台北即時報導
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中）今天下午搭乘私人專機抵達台北松山機場，他步出商務航空中心，隨後接受媒體記者訪問，針對與美國總統川普一同前往中國大陸之行、COMPUTEX展覽等議題逐一回覆。記者許正宏／攝影
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中）今天下午搭乘私人專機抵達台北松山機場，他步出商務航空中心，隨後接受媒體記者訪問，針對與美國總統川普一同前往中國大陸之行、COMPUTEX展覽等議題逐一回覆。記者許正宏／攝影

人工智慧（AI）晶片龍頭大廠輝達執行長黃仁勳今（23）日提前抵達台灣，引發各界高度關注。黃仁勳在接受媒體聯訪時透露，此行提前來台是為了在台北國際電腦展（COMPUTEX）開幕前，先與台灣的客戶、合作夥伴以及內部員工會面。他同時證實將會和台積創辦人張忠謀、董事長魏哲家見面，並強調對未來中央處理器（CPU）市場與下一代AI晶片抱持極大信心。

黃仁勳面對媒體詢問為何今年提前現身台北時表示：「在那之前我還有很多工作要做。我得去見客戶，還要見一些合作夥伴。我需要見我的員工。我有個公司會議，所以有很多事情要做。」 此外，他也首度鬆口證實市場傳聞，表示將會和張忠謀、魏哲家見面，也可能現身北投士林科技園區的輝達台灣新總部動土儀式，「如果我的公司有活動，我一定會參加，」他語帶玄機、似笑非笑地說，「也許我還會讓你看看新大樓設計圖」。

對於市場關心的美中供應鏈關係與出口許可議題，黃仁勳重申對大陸市場的重要性，「H200已獲得向中國出口的許可。能夠服務那個市場將是非常棒的事情。中國市場非常重要。當然，它非常大。如果我們有機會提升中國的運算能力，那真是太好了。」

針對日前傳出台灣檢調單位調查美超微（Supermicro）伺服器傳輸至中國大陸可能涉及輝達資料的安全疑慮，黃仁勳強調對供應鏈合規性的堅持：「我們非常嚴謹地向所有夥伴解釋清楚世界上所有的法律法規。我們堅持要求他們遵守法律法規。歸根結底，Supermicro也必須像其他人一樣經營自己的公司。我希望他們會加強並改進內部控制，避免將來再次發生此類情況。」

談到輝達未來的技術布局，黃仁勳指出CPU市場正迎來全新的成長期，主因是AI代理（AI Agents）變得非常聰明，需要大量運算工具配合。他預告：「我們有一款名為Vera的全新CPU。CPU將會非常非常成功。這將是我們獲得巨大發展機會的機會。」

黃仁勳將這款新產品與現行產品線進行對比，強調輝達AI生態系已不可同日而語：「Vera Rubin將會比這更成功。在輝達開發的開發的圖形處理器微架構Hopper裡，我們當時只有一兩家頂尖AI公司與我們合作。現在，所有領先的AI公司都與我們合作了。」

在高速傳輸網路技術方面，黃仁勳也點出，輝達除了原有的InfiniBand技術外，與Grace Blackwell一同引入的NVLink以及Spectrum X乙太網路交換器，已讓輝達成為全球最大的乙太網路供應商，成長速度驚人。面對未來超大型系統的產能與技術確保，他指出，「下一代網路技術將包括銅和矽光子技術。因此，我們將繼續盡可能長時間地使用銅。而且，我們還能長期使用銅。除此之外，由於這些系統變得越來越巨大，我們將利用矽光子技術來實現規模化生產。」

黃仁勳 張忠謀 輝達 北士科 Computex

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