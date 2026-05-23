提前訪台！黃仁勳專機抵松機 現場發養樂多、幫粉絲簽名

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天下午搭乘私人專機抵達台北松山機場，正式展開今年COMPUTEX（台北國際電腦展）前最受矚目的科技旋風。

他在家人們的陪伴下步出商務航空中心，隨即發送養樂多給在場民眾與記者，並為粉絲簽名拍照，隨後他接受媒體記者訪問，針對與美國總統川普一同前往中國大陸之行、COMPUTEX展覽等議題逐一回覆，最後上車前與力積電董事長黃琮仁握手致意。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（右）今天下午搭乘私人專機抵達台北松山機場，他在家人們的陪伴下步出商務航空中心，隨即發送養樂多給在場民眾與記者，並為粉絲簽名拍照。記者許正宏／攝影

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（左）今天下午搭乘私人專機抵達台北松山機場，他在家人們的陪伴下步出商務航空中心，隨後他接受媒體記者訪問，針對與美國總統川普一同前往中國大陸之行、COMPUTEX展覽等議題逐一回覆，最後上車前與力積電董事長黃崇仁（右）握手致意。記者許正宏／攝影

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中）今天下午搭乘私人專機抵達台北松山機場，他步出商務航空中心，隨後接受媒體記者訪問，針對與美國總統川普一同前往中國大陸之行、COMPUTEX展覽等議題逐一回覆。記者許正宏／攝影