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提前訪台！黃仁勳專機抵松機 現場發養樂多、幫粉絲簽名
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天下午搭乘私人專機抵達台北松山機場，正式展開今年COMPUTEX（台北國際電腦展）前最受矚目的科技旋風。
他在家人們的陪伴下步出商務航空中心，隨即發送養樂多給在場民眾與記者，並為粉絲簽名拍照，隨後他接受媒體記者訪問，針對與美國總統川普一同前往中國大陸之行、COMPUTEX展覽等議題逐一回覆，最後上車前與力積電董事長黃琮仁握手致意。
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