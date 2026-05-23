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黃仁勳私人飛機抵台 今晚將現身Meet‑A‑Claw活動

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黃仁勳私人飛機抵台 今晚將現身Meet‑A‑Claw活動

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
輝達執行長黃仁勳。 法新社
輝達執行長黃仁勳。 法新社

輝達NVIDIA）執行長黃仁勳再度掀起「仁來瘋」，外界原先預期黃仁勳將於5月27日抵達台灣，不過他大幅提前行程，今（23）日下午搭乘私人專機抵達台北，外界盛傳，黃仁勳稍晚或將現身南港瓶蓋工廠所舉辦的「Meet-a-Claw Taipei」活動。

「Meet-a-Claw Taipei」活動由NVIDIA相關技術社群與開發者圈推動，主題聚焦AI Agent框架「OpenClaw」，活動內容包含AI Agent部署、本地端AI、自動化工作流、MCP工具串接，以及實際操作AI幫忙完成電腦任務等實戰分享，現場還將送出一台 NVIDIA DGX Spark給幸運的與會者。

NVIDIA粉絲專頁最新貼文就是這場活動，昨天臨時貼文強調有「驚喜加碼」，指出「台北的開發者們，好消息來了！Meet‑A‑Claw 活動驚喜加碼！」，並有網友在NVIDIA粉絲專頁上詢問「會有老闆黃仁勳的親筆簽名嗎？」

外界盛傳黃仁勳有望5月27日出席位於北投士林科技園區的輝達台灣新總部動土儀式。由於輝達近年積極深化在台布局，新總部進度也被視為台灣在全球AI產業鏈地位持續提升的重要象徵。

而每年黃仁勳來台最受矚目的「兆元宴」，預計5月28日下午登場。今年受邀出席的企業領袖，包括台積電董事長魏哲家、鴻海董事長劉揚偉、台達電董事長鄭平、聯發科執行長蔡力行，以及矽品董事長蔡祺文等重量級人物。若以5月中旬市值估算，相關企業總市值已突破75兆元，因此被市場形容為「兆元宴」。

除供應鏈大咖齊聚，黃仁勳與台積電創辦人張忠謀會面交流互動也是市場話題，前幾年黃仁勳甚至拉著張忠謀去逛夜市。

黃仁勳此次來台最重要行程之一，是出席6月1日至6月4日登場的「NVIDIA GTC Taipei」，以及6月2日至6月5日舉辦的台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）。其中，6月1日於台北流行音樂中心舉辦的GTC主題演講，更被視為今年AI產業最具指標性的科技盛會之一。

根據規畫，當日上午9點將先由廣達董事長林百里、華碩董事長施崇棠，以及台積電副總經理米玉傑等科技業重量級人士，參與GTC Live會前直播對談；隨後上午11點，則由黃仁勳親自發表主題演講，外界預期將釋出最新AI伺服器、機器人、自駕平台與資料中心布局方向，也可能進一步揭露下一波AI運算架構與合作夥伴策略。

不過，相較於公開活動，市場更關注的其實是黃仁勳此行檯面下的供應鏈會議。據了解，黃仁勳提前抵台後，將陸續與台灣主要科技供應鏈高層進行多場閉門會議，包括晶圓代工、伺服器組裝、散熱、封裝測試與AI硬體相關廠商，藉此確認下半年AI晶片出貨、產能配置與新世代產品合作方向。

黃仁勳 NVIDIA 輝達

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