黃仁勳要來了！預計下午抵台直奔南港開講 料再揪供應鏈大咖辦「兆元宴」

超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰昨（22）日表示，半導體與科技業的女性領導人相對少見，但工程是一個非常適合女性的職業，因為工程不在乎性別，只在乎想法好不好；只要有好的點子，就能真正帶來改變。

2026-05-23 00:45