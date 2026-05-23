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黃仁勳要來了！預計下午抵台直奔南港開講 料再揪供應鏈大咖辦「兆元宴」
輝達執行長黃仁勳再度訪台，根據掌握消息，他將於今天下午4時45分飛抵松山機場，隨後直奔南港出席Meet-a-Claw開發者大會專題演講，預料將再度為人工智慧（AI）話題增添熱度。
隨著AI浪潮持續延燒，國際指標晶片大廠高層近期密集來台。超微董事長暨執行長蘇姿丰於5月20日抵台後，陸續展開供應鏈拜訪及主題演講行程；在她公開活動告一段落後，黃仁勳緊接著來台，首站即前往南港參與Meet-a-Claw開發者大會並發表專題演講。
外界預期，黃仁勳此行除將與供應鏈夥伴會面，也可望循例舉辦備受矚目的「兆元宴」，再度凝聚輝達供應鏈聲勢。此外，他預計於6月1日在台北流行音樂中心發表主題演講，為台北國際電腦展（COMPUTEX）正式揭開序幕。
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