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超微遵美管制 ASML示警加速陸研發

聯合報／ 記者鍾張涵陳宥菘／綜合報導

地緣政治局勢緊張，美國企業也在美、中兩國的法規夾縫中尋求平衡。針對美國政府持續收緊的半導體出口管制措施，超微執行長蘇姿丰表示，只要涉及先進技術，超微會嚴格遵守美國法律；不過，半導體設備大廠艾司摩爾（ＡＳＭＬ）執行長福克近日示警，收緊曝光機對大陸市場的出口管制，反而將加速大陸自主研發替代設備的步伐，他形容，這是「存亡問題」。

針對美國政府持續收緊的半導體出口管制措施，超微執行長蘇姿丰坦言，中國大陸市場占超微整體營收約百分之廿左右，是非常重要的市場，超微在該市場擁有ＰＣ（桌上電腦）、電競及部分資料中心等廣泛的業務。

ＡＭＤ本周在上海舉辦開發者日活動，現場聚集數千名開發者共同探討裝置端ＡＩ以及如何實際應用ＡＩ ＰＣ，「我認為即使在現行的地緣政治法規限制下，ＡＭＤ依然有很多管道可與中國生態系保持緊密合作夥伴關係。」蘇姿丰指出，「當然，我們是一家美國公司，所以我們必須遵守所有美國的出口管制和法規」。

她也透露，雖然超微最高效能的ＡＩ繪圖處理器（ＧＰＵ）已受到出口管制，但考慮到市場規模和產品組合，這不會改變公司對中國大陸市場的承諾，超微會在符合美國出口管制法律的前提下與大陸客戶合作。

美國國會四月提出「硬體技術多邊協調管制法案」（MATCH法案），要求荷蘭和日本等盟友遵守美國出口管制措施，防止大陸獲取先進晶片製造設備。這項法案在現行極紫外光（ＥＵＶ）機對大陸全面禁售的基礎上，將浸潤式深紫外光（ＤＵＶ）機等設備也納入全面限制。

福克說，艾司摩爾目前向大陸出售的ＤＵＶ設備，本身就是基於二○一五年的技術；如果進一步收緊限制，只會加速中國自主研發替代設備的步伐。他比喻說，「如果我將你放到沙漠裡，告訴你今後再也沒有食物來源了，你需要多久才開墾出自己的菜園？這是存亡的問題」。

艾司摩爾一月預計，今年在大陸市場的銷售額占比為百分之廿，較去年的百分之卅三明顯減少。按大陸海關總署的數據統計，大陸今年首季從荷蘭進口的曝光設備年減百分之廿四點三。

超微 中國大陸 蘇姿丰

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