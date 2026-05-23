蘇姿丰李在鎔齊聚台灣 抓緊台系AI生態系

COMPUTEX 二○二六（台北國際電腦展）開展前夕，科技大佬陸續來台，不僅超微（ＡＭＤ）執行長蘇姿丰抵台暢談人工智慧（ＡＩ）未來願景，就連三星電子會長李在鎔也傳出親率高層低調訪台、爭取合作。ＡＩ時代，台灣在全球供應鏈的重要性不言可喻。

蘇姿丰昨日出席天下四十五周年旗艦論壇活動，談起ＡＩ浪潮，她將這場科技革命比喻為九局棒球賽，現在才進行到第三局，未來仍有大量創新空間，「當我說ＡＩ無所不在時，我認為我們展望的願景是未來三到五年、甚至十年內，ＡＩ可以讓我們所做的一切都變得更好」。

雖然人們也提到ＡＩ泡沫論，懷疑ＡＩ願景是否能成真、是否應該貿然大舉投入，對此，蘇姿丰回應，相關需求「當然是真的」，且還在非常早期的階段。

蘇姿丰強調，ＡＩ基礎建設發展迅速，當中光是資料中心相關商機，就可能在未來三、四年內就會達上兆美元規模。尤其，隨著推論與代理式ＡＩ發展，中央處理器（ＣＰＵ）領域開始展現成長力道，預估未來五年內，ＣＰＵ市場每年可能成長百分之卅五。

台灣在ＡＩ時代扮演著重要角色，蘇姿丰指出，台灣半導體生態系統的獨特性，在於成功涵蓋產業鏈各個關鍵，從最上游的基礎材料、先進製程技術，到後端封裝技術、系統整合，以及實力雄厚的原始設備製造商（ＯＥＭ）與原始設計製造商（ＯＤＭ）合作夥伴，「世界上唯一能將所有這些環節整合在一起的地方，就是台灣」。

蘇姿丰表示，半導體對世界愈來愈重要，在地緣上擁有多元製造能力是必要的，但她也坦言，美國雖積極重建半導體製造能力，但真正難以複製的，仍是台灣完整且高效率的半導體生態系，「世界上沒有其他地方，能在這麼小的區域內，聚集如此完整的半導體產業鏈」。也因此，超微在台灣宣布百億美元擴大投資，這也是超微對台灣技術投下「巨大信任票」。

三星、聯發科擬深化合作

重視台灣的，不只美國科技矽谷大佬，就連三星電子會長李在鎔也低調來台。

韓聯社廿二日引述消息人士報導，三星電子會長李在鎔廿一日在台灣和無晶圓廠半導體業者聯發科執行長蔡力行會晤，討論合作事宜。三星發言體系對此「婉拒置評」，聯發科發言體系則回覆「不予評論」。

三星正致力加強晶圓代工事業，以滿足對ＡＩ愈來愈大的需求。「蔡李會」被視為三星電子試圖消弭全球合作夥伴疑慮採取的作為之一。產業觀察家認為，三星電子和聯發科的高層會談可能深入討論合作細節。

供應鏈人士透露，三星掌門人此次親率高層造訪聯發科，背後盤算顯然超越單一項目的合作案。由於三星旗下產品線極為廣泛，除了晶圓代工之外，市場推測此行亦可能另有兩大潛在合作機會，一是針對特斯拉（Tesla）等車用晶片新應用進行深度討論，二則有可能討論三星自家手機、平板，未來有沒有機會擴大導入聯發科的「天璣」系列晶片。

業界也有消息指出，三星高層此行除了拜會晶片設計大廠，也可能與台灣的ＡＩ伺服器供應鏈及記憶體業接觸。

業者透露，在當前產業轉型的關鍵時刻，三星最高決策者親自出馬來台，規格與時機都非比尋常，也將牽動台、韓未來在全球供應鏈的競合。