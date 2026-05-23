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董座洪麗寗談產能及應用 緯穎：最大瓶頸在電力

經濟日報／ 記者蘇嘉維秦鈺翔／台北報導

伺服器ODM大廠緯穎（6669）董事長洪麗寗昨（22）日出席AI論壇活動時指出，未來AI伺服器產能及應用最大瓶頸來自電力問題，緯穎提早規劃未來四年的電力、能源需求，確保美國、墨西哥及馬來西亞廠未來能持續交付客戶AI伺服器產品。

AI伺服器需求持續成長，洪麗寗坦言，目前供需狀況相當緊張，緯穎也不斷提前在美國、馬來西亞、墨西哥等海外廠區擴增新產能，且為了解決現在產能供給所遇到最大困難點，就是在於「你多少電力能因應測試伺服器能否正常運作」。

洪麗寗說，為了解決AI伺服器測試所需的能源需求，加上AI平台耗能愈來愈大，緯穎一直都在提前布局能源規劃，公司早在2024年就開始規劃2028年的廠房電力需求，同時與當地政府採購電力及相關能源。

據了解，緯穎主要負責L10／L11等整機櫃AI伺服器設計、組裝，並直接交貨到雲端服務大廠（CSP）手上，因此在出貨前為了確保伺服器機櫃能正常運作，出廠前需要做大量伺服器運作測試，以單櫃GB200／GB300的AI伺服器來看，單櫃用電可提供數十個一般家庭同時使用，因此測試量能若能持續擴充，就代表交貨能力愈強，這也是為什麼ODM廠、CSP廠都同時聚焦電力需求的主要原因。

她說，自己從個人生活到工作都有應用AI。她呼籲大家，「AI你用了嗎？若還沒用，就趕快去用」。

緯穎 伺服器 墨西哥

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