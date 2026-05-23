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蘇姿丰談工程領域：女力帶來改變

經濟日報／ 記者朱子呈／台北報導

超微AMD）董事長暨執行長蘇姿丰昨（22）日表示，半導體與科技業的女性領導人相對少見，但工程是一個非常適合女性的職業，因為工程不在乎性別，只在乎想法好不好；只要有好的點子，就能真正帶來改變。

蘇姿丰說，科技與工程領域最重要的是能力、創意與解決問題的實力，而她人生中最早接觸到的女性企業家，正是母親。她提到，父母都出生於台南，後來移民美國，母親當時英文並不流利，也沒有創業背景，卻在她12歲時決定自行創業，從零開始建立事業，最後發展成數百萬美元規模的公司。

蘇姿丰回憶，母親過去常對她說，希望有一天她能加入自己的事業，即使她後來進入AMD，母親仍會與她討論生意上的問題。直到她成為AMD執行長後，母親才笑說，也許她不會回來接手家族事業了。

蘇姿丰表示，母親讓她看見榜樣的重要性，也讓她相信，只要有夢想、努力與願景，就能完成許多看似不可能的事。母親從移民、育兒到創業的歷程，不只是家庭記憶，也成為她日後走上科技領導位置的重要啟發。

超微 AMD 台南

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