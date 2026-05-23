聽新聞
0:00 / 0:00

蘇姿丰駁斥AI泡沫論 喊「現在才棒球比賽第三局」

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
超微執行長蘇姿丰。記者蘇健忠／攝影
超微執行長蘇姿丰。記者蘇健忠／攝影

超微AMD）董事長暨執行長蘇姿丰昨（22）日表示，AI發展還在非常早期的階段，AI不是泡沫，需求是真的，如果以九局棒球比賽來比喻的話，現在才打到第三局而已。

蘇姿丰昨天應邀參加論壇，她以棒球賽妙喻駁斥AI泡沫化的疑慮。她認為，下一波巨大浪潮將是實體AI。無論是機器人，或其他在工業或製造領域充分發揮效能的邊緣裝置等，都是機會所在。當邊緣端的AI運算能力愈強，AI無所不在的願景就愈容易實現。

蘇姿丰金句
蘇姿丰金句

蘇姿丰表示，目前半導體與AI市場的發展速度前所未有，AI是一股巨大浪潮，成功的關鍵應是花時間打造技術，通常需要花上三、五年才會有清晰的前景，因此不時會出現AI泡沫論，懷疑AI願景是否能成真，及是否應該貿然大舉投入，而她認為相關需求「當然是真的」，且還在非常早期的階段。

蘇姿丰比喻說，如果是九局棒球比賽，現在才到第三局而已。這代表還有很多創新會發生，生態系還有很多發展機會。AI技術還在發展初期，還不夠好，但每隔幾個月就會顯現長足的進步，這正是推動需求增長的動力。

蘇姿丰也說，在兩、三年前，AI浪潮剛開始時，只有少數業者願意投入大量資源與金錢投入AI訓練，若要訓練大型語言模型，必須具備極大的計算能力。

蘇姿丰說，AI訓練雖然不可少，卻無法創造利潤，只有當人們運用這項技術，或AI用來推論才可能帶來投資回收。

蘇姿丰認為，AI可說是過去50年來最重要的技術，這項技術能讓每個人、每家公司都使用，且從中獲益，每個領域都能受惠於AI的發展。AI會無所不在，在未來的三年、五年或十年內，一切事情都可能因為AI變得更好。屆時不論是使用什麼設備或應用程式，都會發現AI存在其中。

蘇姿丰 超微 AMD

延伸閱讀

不會泡沫化！蘇姿丰：AI是50年來最重要技術 如9局棒球賽剛進第三局

蘇姿丰駁AI泡沫論：「這絕對是真的」AI競賽才打到第三局

反駁AI泡沫論 蘇姿丰：「這絕對是真的」AI競賽才打到第三局

蘇姿丰：AI 不只 GPU 吃香 CPU、ASIC 商機全面升溫

相關新聞

COMPUTEX前夕…蘇姿丰、李在鎔齊聚台灣 抓緊台系AI生態系

COMPUTEX 二○二六（台北國際電腦展）開展前夕，科技大佬陸續來台，不僅超微（ＡＭＤ）執行長蘇姿丰抵台暢談人工智慧（ＡＩ）未來願景，就連三星電子會長李在鎔也傳出親率高層低調訪台、爭取合作。ＡＩ時代，台灣在全球供應鏈的重要性不言可喻。

蘇姿丰駁斥AI泡沫論 喊「現在才棒球比賽第三局」

超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰昨（22）日表示，AI發展還在非常早期的階段，AI不是泡沫，需求是真的，如果以九局棒球比賽來比喻的話，現在才打到第三局而已。

震撼！三星找聯發科談合作 是否爭取晶圓代工訂單引發揣測

韓聯社昨（22）日引述消息人士報導，三星電子會長李在鎔21日在台灣和半導體業者聯發科執行長蔡力行會晤，討論合作事宜。三星正致力加強晶圓代工事業，以滿足對人工智慧愈來愈大的需求。

蘇姿丰看AI熱潮…CPU躍要角 看好資料中心商機上看1兆美元

超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰昨（22）日表示，AI基礎建設市場發展速度驚人，資料中心相關商機在未來三、四年內就會達到上兆美元規模，這是龐大的機會，也需要不同類型的解決方案，隨著推論（inference）需求增加，現在中央處理器（CPU）回到關鍵核心地位，這正是AMD優勢所在。

衝先進封裝 超微確保產能充足

先進封裝產能吃緊，超微董事長暨執行長蘇姿丰昨（22）日表示，先進封裝技術嵌入式微間距凸塊（EFB）還在早期發展階段，會確保擁有充足的CoWoS產能，並依據市場需求調配產能。

蘇姿丰談工程領域：女力帶來改變

超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰昨（22）日表示，半導體與科技業的女性領導人相對少見，但工程是一個非常適合女性的職業，因為工程不在乎性別，只在乎想法好不好；只要有好的點子，就能真正帶來改變。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。