蘇姿丰駁斥AI泡沫論 喊「現在才棒球比賽第三局」

超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰昨（22）日表示，AI發展還在非常早期的階段，AI不是泡沫，需求是真的，如果以九局棒球比賽來比喻的話，現在才打到第三局而已。

蘇姿丰昨天應邀參加論壇，她以棒球賽妙喻駁斥AI泡沫化的疑慮。她認為，下一波巨大浪潮將是實體AI。無論是機器人，或其他在工業或製造領域充分發揮效能的邊緣裝置等，都是機會所在。當邊緣端的AI運算能力愈強，AI無所不在的願景就愈容易實現。

蘇姿丰金句

蘇姿丰表示，目前半導體與AI市場的發展速度前所未有，AI是一股巨大浪潮，成功的關鍵應是花時間打造技術，通常需要花上三、五年才會有清晰的前景，因此不時會出現AI泡沫論，懷疑AI願景是否能成真，及是否應該貿然大舉投入，而她認為相關需求「當然是真的」，且還在非常早期的階段。

蘇姿丰比喻說，如果是九局棒球比賽，現在才到第三局而已。這代表還有很多創新會發生，生態系還有很多發展機會。AI技術還在發展初期，還不夠好，但每隔幾個月就會顯現長足的進步，這正是推動需求增長的動力。

蘇姿丰也說，在兩、三年前，AI浪潮剛開始時，只有少數業者願意投入大量資源與金錢投入AI訓練，若要訓練大型語言模型，必須具備極大的計算能力。

蘇姿丰說，AI訓練雖然不可少，卻無法創造利潤，只有當人們運用這項技術，或AI用來推論才可能帶來投資回收。

蘇姿丰認為，AI可說是過去50年來最重要的技術，這項技術能讓每個人、每家公司都使用，且從中獲益，每個領域都能受惠於AI的發展。AI會無所不在，在未來的三年、五年或十年內，一切事情都可能因為AI變得更好。屆時不論是使用什麼設備或應用程式，都會發現AI存在其中。