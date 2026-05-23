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蘇姿丰看AI熱潮…CPU躍要角 看好資料中心商機上看1兆美元

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰昨（22）日表示，AI基礎建設市場發展速度驚人，資料中心相關商機在未來三、四年內就會達到上兆美元規模。路透
超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰昨（22）日表示，AI基礎建設市場發展速度驚人，資料中心相關商機在未來三、四年內就會達到上兆美元規模。路透

超微AMD）董事長暨執行長蘇姿丰昨（22）日表示，AI基礎建設市場發展速度驚人，資料中心相關商機在未來三、四年內就會達到上兆美元規模，這是龐大的機會，也需要不同類型的解決方案，隨著推論（inference）需求增加，現在中央處理器（CPU）回到關鍵核心地位，這正是AMD優勢所在。

她表示，在六到12個月之前，大家可能不會想到CPU供需吃緊的問題，但因為推論需求增加，CPU又躍居要角，相關需求遠高於一年前的預估。隨著推論與代理式AI發展，估計未來五年內，CPU市場每年將成長35%。

蘇姿丰談話重點
蘇姿丰談話重點

蘇姿丰表示，過去幾年GPU發展快速，是市場焦點所在，相較下CPU的成長率僅3%至4%，但隨著推論與代理式AI發展，CPU領域又開始展現成長力道。

基於CPU供需吃緊，蘇姿丰提到，超微正積極加快拉高產能，她這次造訪台灣的原因之一，就是確保能做好準備，以因應CPU大量提高的需求，而供應鏈廠商也很幫忙，預期今年每一季的供應量都能增加，明年與之後的產品供應也會有更多計畫。

蘇姿丰說，超微的策略就是要在高效能運算與AI運算當中領先，而要實現這個目標，就需要強大的供應鏈與合作夥伴。至於對台灣產業體系投資逾100億美元，她強調，超微站在發展前端，是最早採用先進封裝技術、複雜的基板或整櫃式設計的業者之一，並與多家合作夥伴共同投資，以確保在之後幾年能有足夠產能支援。當要求供應商加快速度，理所當然也要共同投資，而這也是投下強力信任票，彰顯台灣是技術最頂尖的地方。

她強調，超微的策略不是只打造一顆CPU，而是推出CPU系列產品。超微推出以2奈米製程打造的Venice CPU，在多個面向都進行最佳化，這正是其致勝之道。

針對中國市場發展，蘇姿丰表示，中國市場占公司二成營收，對超微是很重要的板塊，目前公司各領域與中國有很多業務往來，包括PC、遊戲及部分資料中心業務等。超微是美國公司，必須遵守美國的出口管制政策與規定，所以部分最高階的GPU出口確實受到管控，但基於市場規模與產品組合，公司持續與中國客戶保持密切合作關係，這不會改變其對於中國市場的承諾。

AMD 蘇姿丰 超微

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