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地圖國安漏洞官方補破網 啟動圖資遮蔽 防軍事設施外洩

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
針對商用衛星地圖平台恐成國安漏洞，數位發展部政務次長侯宜秀昨（22）日表示，數發部已與國防部就軍事敏感設施圖資遮蔽達成共識。 聯合報系資料照
針對商用衛星地圖平台恐成國安漏洞，數位發展部政務次長侯宜秀昨（22）日表示，數發部已與國防部就軍事敏感設施圖資遮蔽達成共識。 聯合報系資料照

針對商用衛星地圖平台恐成國安漏洞，數位發展部政務次長侯宜秀昨（22）日表示，數發部已與國防部就軍事敏感設施圖資遮蔽達成共識。數發部指出，會中決議將啟動分階段圖資遮蔽作業並建立專屬溝通管道，期盼在合法合規的前提下，建立公私協力的圖資遮蔽處理機制，讓國家整體安全獲得更好的保障。

民進黨立委林俊憲指出，商用衛星影像已不只是導航工具，而是現代軍事情蒐的重要資訊來源。他表示，自己五年前即曾示警相關問題，日前總質詢時也獲行政院長卓榮泰正面回應，但至今仍未建立完整制度，因此要求行政部門儘速提出具體改善方案，包括花蓮佳山基地、嘉義空軍基地、台南基地及樂山雷達站等重要軍事設施，目前在Google Maps、Google Earth等商用平台上均可清楚辨識，包括跑道、指管部、彈藥庫及防空系統等資訊「一覽無遺」，任何人透過手機即可查看。

他表示，相較於南韓及法國已建立軍事敏感圖資管理制度，台灣在相關規範與執行上仍明顯不足。尤其Google Earth的「歷史影像功能」，更可能讓外界比對軍事基地擴建與地下設施施工過程，形成「時間序列分析」風險，近期國際衝突已顯示，公開地理資訊與商用衛星影像已成為軍事情蒐的一環。例如伊朗即曾透過商用衛星影像與公開地圖資訊，分析並掌握中東美軍基地設施位置，作為精準打擊參考。

侯宜秀表示，數發部將進行跨部會協調，並與國際商業地圖平台建立對接機制，除了衛星影像調整外，後續也將盤點市面各類地圖App，包括Google Maps、Apple Maps、TomTom及導航PAPAGO等第三方圖資平台，強化後續管理與監督。

她指出，目前數發部已擬定相關處理方向，後續將持續與內政部、國防部及業者協調，研議敏感設施遮蔽機制與管理標準。

數發部也在會議後發文表示，於數位地圖上未妥善遮蔽之議題進行深入討論與意見交流。會中決議將啟動分階段圖資遮蔽作業並建立專屬溝通管道，期盼在合法合規的前提下，建立公私協力的圖資遮蔽處理機制，讓國家整體安全獲得更好的保障。

國安 林俊憲 國防部

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