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華新樂觀AI發展挹注本業、轉投資動能「今年會是非常好的一年」

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導
華新董事長焦佑倫。記者朱曼寧／攝影
華新董事長焦佑倫。記者朱曼寧／攝影

華新麗華（1605）昨（22）日召開股東會，承認2025年財報，並通過配發每股現金股利0.5元。董事長焦佑倫喊出「今年會是非常好的一年」。

他表示，AI科技發展下，除了帶動線纜本業暢旺外，亦為轉投資事業挹注非常豐厚的一年，今年的重頭戲「海底電纜廠」已經建置完成，預計最快年底取得認證，目標2028年全面投產，投入離岸風電計畫。

華新麗華董事長焦佑倫談話重點
華新麗華董事長焦佑倫談話重點

焦佑倫表示，去年整體業績多少受到貿易戰影響，但去年與前年表現大致相同，今年整體業務則是受惠AI科技發展，尤其是關係企業在電子領域業績都非常好，除了受惠AI發展外，在電網韌性、能源投資下，電線電纜產業也是相當好。

更重要的是，台灣因為地小，是一個缺乏能源的地區，而近期政府對核電重啟採取較開放的態度，加上中東戰爭，仰賴進口天然氣風險增加，政府亦持續加大力度投入風電投資，這也是集團重要的業務發展。

不銹鋼事業方面，執行長王錫欽表示，今年發展有三好面向，一是不銹鋼市場產量限縮並加強出口管制，有助供需平衡與價格。二是碳鋼衰退，不銹鋼反而成長，持續在多領域取代碳鋼。三是集團聚焦高階材料與新應用，在航太、核電、能源等領域，並以「產品三進」品種多元、品級高階、品質精良的策略提升競爭力，以提高接單量與提升價格。

焦佑倫說，過去幾年不銹鋼事業在歐洲進行多向併購案，應用在航太材料的耐高溫、耐腐蝕的不銹鋼產品，與核能高度重疊，集團也考量到全球發展核電產業所需的材料，因此提前布局，未來將大力切入核電廠、SMR（小型模組化核反應爐），提高歐洲市場機會。

華新麗華 焦佑倫 能源

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