文曄通過2項海外籌資計畫 估計總規模上看446億元

AI（人工智慧）可能泡沫化嗎？超微（AMD）執行長蘇姿丰今（22）日提出反駁，她直言AI絕非泡沫，若將這場科技革命比喻為九局棒球賽，現在才進行到第三局，未來仍有大量創新空間，「當我說AI無所不在時，我認為我們展望的願景是未來三到五年、甚至十年內，AI可以讓我們所做的一切都變得更好」。

2026-05-22 15:40