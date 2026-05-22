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文曄通過2項海外籌資計畫 估計總規模上看446億元
電子元件通路大廠文曄加速擴張，今天通過2項海外籌資計畫，合計募資規模上看新台幣446億元。
文曄今天董事會通過以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證（GDR），暫定發行股數7500萬股至1億股，並授權董事長於額度內視市場狀況決定發行額度。實際發行總金額將依海外存託憑證實際發行的單位總數、發行價格及訂價日當時的匯率計算。如以文曄今天收盤股價新台幣289元換算，此次GDR募資規模上看289億元。
另外，文曄董事會也通過發行第2次海外無擔保轉換公司債，發行總額暫定以5億美元（約新台幣157億元）為上限。
文曄表示，2項增資計畫，資金用途皆為支應外幣購料，以及償還銀行外幣借款等資金需求。
文曄受惠這波AI浪潮，加上先前收購加拿大通路商Future Electronic的合併效益發酵，近年營運推展快速，2025年營收新台幣1兆1779億元，年增23%，年營收首度衝破兆元大關；2026年第1季，文曄單季營收達4942.72億元，較去年同期成長99.77%。
另外文曄也積極從IC主動元件，跨足被動元件市場，2025年宣布與被動元件代理商日電貿深化合作，文曄增加對日電貿持股。今天日電貿股東會補選董事，文曄董事長鄭文宗順利入列董事會，並獲推選成為日電貿新任董事長。
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