聽新聞
0:00 / 0:00
偉詮電：伺服器風扇馬達晶片市占逾3成 受惠液冷趨勢
IC設計廠偉詮電今天表示，旗下USB-C控制晶片在筆記型電腦市場囊括60%市占率，穩居龍頭地位，伺服器散熱風扇馬達控制晶片市占率也超過30%，在AI伺服器領域市占率更高，居領先群，隨著市場朝向液冷發展，有利營運表現。
偉詮電今天召開法人說明會，說明第1季營運結果。偉詮電第1季營運表現淡季不淡，季營收首度突破新台幣10億元大關，達到10.48億元，季增13%。
偉詮電指出，伺服器散熱風扇馬達控制晶片相關的智慧應用晶片第1季營收季增35%，占總營收比重達43%，為推升第1季整體營收創高的主要動力。
隨著產品組合優化，偉詮電第1季毛利率攀升至34%，較2025年第4季提升3個百分點，因業外收益縮水影響，稅後淨利滑落至1.37億元，季減54%，每股純益0.7元。
偉詮電表示，USB-C控制晶片在筆記型電腦市場滲透率約70%，偉詮電市占率高達60%，穩居龍頭地位。偉詮電伺服器散熱風扇馬達控制晶片市占率超過30%，在AI伺服器市占率更高，隨著市場朝向液冷發展，有助於散熱風扇馬達控制晶片出貨增長。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 vivo X300 Ultra手機開箱！實測增距鏡變身鳥類學家 拍得到101內部海報
📢 iPhone 18 Pro三大升級亮點曝！多項「歷代最佳」成換機大誘因
📢 懶人包／全新影片生成模型、個人AI代理！Gemini 5大更新一次看
📢 Sony Xperia 1 VIII開箱！5亮點礦石機身＋新望遠鏡頭 實測AI攝影助理聰明
📢 「旅遊eSIM」三大電信都可申請！整理日本漫遊方案差異一次看
📢 便宜資費懶人包／5G 399元比4G便宜 新方案「每月加100」上網升級
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。