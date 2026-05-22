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偉詮電：伺服器風扇馬達晶片市占逾3成 受惠液冷趨勢

中央社／ 新竹22日電

IC設計廠偉詮電今天表示，旗下USB-C控制晶片在筆記型電腦市場囊括60%市占率，穩居龍頭地位，伺服器散熱風扇馬達控制晶片市占率也超過30%，在AI伺服器領域市占率更高，居領先群，隨著市場朝向液冷發展，有利營運表現。

偉詮電今天召開法人說明會，說明第1季營運結果。偉詮電第1季營運表現淡季不淡，季營收首度突破新台幣10億元大關，達到10.48億元，季增13%。

偉詮電指出，伺服器散熱風扇馬達控制晶片相關的智慧應用晶片第1季營收季增35%，占總營收比重達43%，為推升第1季整體營收創高的主要動力。

隨著產品組合優化，偉詮電第1季毛利率攀升至34%，較2025年第4季提升3個百分點，因業外收益縮水影響，稅後淨利滑落至1.37億元，季減54%，每股純益0.7元。

偉詮電表示，USB-C控制晶片在筆記型電腦市場滲透率約70%，偉詮電市占率高達60%，穩居龍頭地位。偉詮電伺服器散熱風扇馬達控制晶片市占率超過30%，在AI伺服器市占率更高，隨著市場朝向液冷發展，有助於散熱風扇馬達控制晶片出貨增長。

偉詮電 晶片 伺服器

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