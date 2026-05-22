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數發部與Google、Apple開會 將啟動軍事敏感圖資遮蔽機制
針對商用衛星地圖平台恐成國安漏洞，數位發展部政務次長侯宜秀22日表示，數發部已與國防部就軍事敏感設施圖資遮蔽達成共識，後續將與國際商業地圖平台建立對接機制，強化敏感圖資管理。
數發部會後指出，已就數位地圖未妥善遮蔽議題進行討論，會中決議啟動分階段圖資遮蔽作業，並建立專屬溝通管道，盼在合法合規前提下，建立公私協力的圖資遮蔽處理機制，提升國安保障。
民進黨立委林俊憲指出，商用衛星影像已成為現代軍事情蒐的重要來源，包括花蓮佳山基地、嘉義空軍基地、台南基地及樂山雷達站等重要軍事設施，目前在Google Maps、Google Earth等平台上均可清楚辨識，跑道、指管部及防空系統等資訊幾乎「一覽無遺」。
林俊憲表示，相較南韓、法國已建立軍事敏感圖資管理制度，台灣在相關規範與執行上仍有不足，尤其Google Earth「歷史影像功能」恐讓外界進行軍事設施擴建與地下工程的時間序列分析，形成國安風險。
侯宜秀表示，後續除與內政部、國防部協調外，也將盤點Google Maps、Apple Maps、TomTom及導航PAPAGO等第三方地圖平台，研議敏感設施遮蔽與管理標準。
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