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AI創新與電競傳奇的巔峰交會 華碩與ROG強勢登場COMPUTEX 2026

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

華碩（2357）與旗下知名電競品牌ROG玩家共和國宣布，將盛大參與COMPUTEX 2026，以沉浸式體驗呈現最前沿AI技術與電競創新成果。華碩將帶來橫跨企業與消費領域的全方位智慧運算布局；ROG則將在品牌20周年之際，展現頂級效能工藝與設計美學，向全球玩家致敬。

在華碩展區，以「Ubiquitous AI. Incredible Possibilities」為主題，呈現AI如何全方位串聯基礎架構、企業平台與智慧邊緣系統，導入各類應用場景。透過橫跨產業與日常生活中端到端的AI解決方案，為企業與使用者提供可擴展且實用的解決方案，引領更高效、永續的AI未來。華碩亦將AI應用延伸至邊緣運算與物聯網領域，透過即時智慧運算解決方案，讓AI深入各類裝置與應用場景，更貼近使用者需求。

在ROG展區，玩家將沉浸於二十年電競創新的歷程之中，感受「ROG Lab」一脈相承的實驗精神。透過前瞻概念與創新技術，帶領玩家探索遊戲體驗的全新境界。展區同步結合AI應用，解鎖強大的創作潛能，帶來超進化的沉浸式遊戲體驗。

ROG亦將打造20周年傳奇特展，回顧品牌自創立以來在極致效能、創新突破與社群共創的發展歷程，見證ROG如何以無懼精神持續突破框架。現場也將同步揭曉ROG 20周年旗艦系列，融合頂尖效能工藝與專屬紀念設計元素，體現ROG的經典傳承與次世代的電競未來。

華碩 電競 遊戲

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