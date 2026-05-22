快訊

永春高中學生蛋洗學務處挨告 校方還原經過：不是要讓孩子面對司法

全台熱炸！未來一周「這4地區」高溫恐飆37度 留意午後雷陣雨

外資狂買761億元…這2檔主動式ETF居買超前兩名 第一金仍未擺脫賣超

聽新聞
0:00 / 0:00

中碳：看好AI伺服器產業鏈 鎖定BBU材料

中央社／ 台北22日電

中鋼碳素化學副總經理陳宜宏今天表示，看好AI伺服器產業鏈、碳化矽半導體商機，鎖定電池備援電力模組（BBU）材料，並開發先進碳材料（ACS），工廠擴建案第1期預計於2027年初完工，等方性石墨塊材工廠擴建案預計2027年初完工。

中碳今天參與台灣證券交易所主辦業績發表會，陳宜宏指出，中碳的BBU產業鏈布局包括高功率負極材料（LIB），客戶已應用於BBU，更開發出類電容極致功率電芯，在800V架構的BBU具有優勢。

陳宜宏說明，中碳開發先進碳材料精準對應BBU在高電壓及高溫環境下的安全與穩定需求，目前正積極送韓國指標客戶驗證中；混和型超級電容（HSC）與鋰離子電容器（LIC）日本指標客戶新廠建設預定第4季完成，中碳配合上述兩項產品客製化正、負極材料，正送客戶驗證中。

中碳2025年2月董事會通過先進碳材料工廠擴建案，第1期預計於2027年初完工，第2期預計於2030年底完工。

對於超級電容（EDLC）未來市場規模預測，中碳表示，超級電容具備極高功率密度，能達成極速充放電及高達百萬次的循環壽命，與鋰離子電池達成互補特性，解決電池在高功率輸出與壽命的不足。

中碳說明，2025年超級電容市場規模為147億美元，預計2026年將達到169.5億美元，到2036年將成長至703.8億美元，年複合成長率達15.3%。

中碳看好「等方性石墨」商機，主因中國管制石墨產品出口，德日供應商昂貴且交期不穩，國內業者急於建立在地供應鏈。中碳產品拓展與應用包括碳化矽半導體，其中8吋坩堝多家客戶驗證中，12吋坩堝預計2026年下半年完成開發。

中碳說明，碳化矽（SiC）化合物半導體市場成長快速，在全球綠色能源、電動車，以及未來AI伺服器高壓直流電（HVDC）帶動下，碳化矽元件市場快速成長。2023年全球碳化矽功率元件市場規模達22.87億美元，2026年市場規模將成長至53.4億美元，年複合成長（CAGR）達35%，預估碳化矽晶圓市場2027年將達193.8萬片產能。

中碳表示，台灣已具備碳化矽半導體產業鏈，但關鍵材料碳化矽長晶用高純石墨仍仰賴國外進口，中碳的高純石墨坩堝將能達成進口替代，補足產業需求缺口。

中碳 電力

延伸閱讀

AI 利多來自三因素交織 台股利多體現於三大面向

崇越：2026年下半年非常樂觀

兆豐證與昱鐳應材簽訂上市櫃輔導契約 聚焦高階特用化學材料商機

挑戰供應鏈韌性 高能效馬達爭商機

相關新聞

蘇姿丰才對台積電按讚 傳三星李在鎔來台拔樁…兩大陣營引爆半導體大戰

不只超微（AMD）執行長蘇姿丰擴大在台灣AI與半導體生態系投資布局，規模逾百億美元，在此同時，供應鏈傳出三星電子會長李在鎔正率高層低調訪台，在台積電產能吃緊之際，積極接觸晶片設計與AI相關業者，試圖以記憶體優勢與分散地緣風險為由切入市場。兩大陣營在台引爆半導體國際賽局的固樁與搶客大戰，牽動半導體競逐態勢升溫。

Lightmatter發表Guide DR 為業界首款液冷式Laser NIC

光子運算領導廠商Lightmatter今日發表新一代光源傳輸利器Guide DR，這是一款採用創新雷射網路介面卡（LNIC）外型規格的高密度雷射光源，可依循OCP NIC 3.0尺寸打造。這款全新的高密度雷射光源傳輸模組，採模組化、高密度雷射陣列，相較傳統外接式雷射小型可插拔模組（ELSFP），可將每機架密度提升約四倍。

SEMICON Taiwan 2026正式啟動 量子技術等四大亮點特區重磅登場

SEMI國際半導體產業協會今日宣布，全球半導體產業年度盛事SEMICON Taiwan 2026起跑。展會預計匯聚逾1300家展商、4,300個攤位，雙雙再創新高，並將吸引來自65國、超過10萬名專業人士參與。延續去年「國際半導體週」規格，展會自8月31日起以系列國際論壇揭開序幕，實體展覽則於9月2日至4日開展。

不會泡沫化！蘇姿丰：AI是50年來最重要技術 如9局棒球賽剛進第三局

AI（人工智慧）可能泡沫化嗎？超微（AMD）執行長蘇姿丰今（22）日提出反駁，她直言AI絕非泡沫，若將這場科技革命比喻為九局棒球賽，現在才進行到第三局，未來仍有大量創新空間，「當我說AI無所不在時，我認為我們展望的願景是未來三到五年、甚至十年內，AI可以讓我們所做的一切都變得更好」。

蘇姿丰：現在是投資關鍵時刻 百億美元就是對台灣投下「信任票」

超微（AMD）執行長蘇姿丰今日出席活動時特別強調，台灣半導體生態系統的獨特性，在於成功涵蓋產業鏈各個關鍵，從最上游的基礎材料、先進製程技術，到後端封裝技術、系統整合，以及實力雄厚的原始設備製造商（OEM）與原始設計製造商（ODM）合作夥伴，「世界上唯一能將所有這些環節整合在一起的地方，就是台灣」。

京元電子新加坡新廠啟用 台星半導體合作再深化

在全球半導體供應鏈重組與人工智慧（AI）浪潮推動下，台灣與新加坡的半導體合作持續升溫。台灣半導體測試大廠京元電子（KYEC）22日在新加坡正式啟用新測試廠，受邀出席開幕典禮的駐新加坡代表童振源表示，這不僅象徵台灣半導體產業全球布局再下一城，也凸顯台星雙方在AI晶片、先進封裝與高階測試領域的合作，正邁向更深層次的戰略整合。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。