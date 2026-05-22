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宏碁智醫深化智慧醫療AI科技 於新光醫院等醫療場域持續落地

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

宏碁智醫（6857）持續深化AI與智慧醫療技術布局，從預防醫學、疾病篩檢、臨床照護到健康管理，打造跨場域智慧健康生態系。透過攜手醫療院所及產業夥伴合作，推動AI技術於多元醫療領域的落地應用。同時，宏碁智醫積極響應政府推動的「健康台灣深耕計畫」，結合AI與醫療技術，協助提升醫療效率與健康照護品質，盼能透過科技協助減輕醫護負擔、提升民眾健康識能與醫療可近性，共同落實健康台灣願景。

宏碁智醫憑藉跨領域整合能力與豐富的合作經驗，快速對接醫院實際需求，提供兼具彈性與可擴充性的智慧醫療解決方案。同時，藉由「健康台灣深耕計畫」，積極與各級醫療機構合作，針對不同的臨床需求，以AI技術協助研發客製化解決方案：

在神經醫學領域，與台灣神經學學會合作「神經急重難罕疾病之人才培育與優化整合架構」計畫，建置「AI互動檢索平台」，協助醫療人員快速取得神經系統疾病之資訊，促進專科間跨領域合作與學習，加速專業人才培育與跨院照護資源整合。

針對中風風險預測，藉由與新光醫院中風中心合作的「以智能輔助888中風次級預防計畫」，打造中風次級預防個案管理系統。整合院方醫療系統、即時通訊工具與穿戴式裝置，協助個案管理師加強病患追蹤。透過定期推送追蹤問卷、自動生成衛教告及穿戴式裝置監控，提升中風個案長期管理效率與照護品質。

此外，宏碁智醫與台南市醫師公會合作，導入VeriSee DR糖尿病視網膜病變AI輔助篩檢方案，推動糖尿病視網膜病變早期普篩應用。透過AI影像分析技術，可協助基層醫療院所提升篩檢效率與醫療可近性，協助民眾及早發現視網膜病變風險，降低糖尿病造成之視力惡化與失明風險，進一步落實預防醫學與社區健康照護。

除臨床照護與預防醫學應用外，宏碁智醫也持續將AI技術拓展於多領域，深化健康管理、智慧照護與醫療治理等領域的應用。如aiGait「悅步康」平衡及步態評估軟體：與日本富士通合作AI骨架辨識技術，藉由分析步態與動作異常風險，協助醫療人員早期發現神經退化疾病，可應用於復健、長照、運動科學及高齡照護等領域。

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