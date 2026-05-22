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應材公司宣布 博通公司成為EPIC創新合作夥伴

聯合報／ 記者簡永祥／舊金山22日電
應材斥資40億美元在矽谷園區打造的「設備與製程創新暨商業化」（EPIC）中心模擬示意圖，此中心將於今年營運。圖/應材提供
應材斥資40億美元在矽谷園區打造的「設備與製程創新暨商業化」（EPIC）中心模擬示意圖，此中心將於今年營運。圖/應材提供

半導體產業材料工程解決方案領導者美商應用材料公司宣布，博通（Broadcom）公司將作為創新合作夥伴加入應材的設備與製程創新暨商業化平台，攜手加速先進晶片封裝技術研發，該技術對新一代AI系統至關重要。

應材表示，AI的爆發性成長，帶動對於高效能、節能的運算基礎設施需求激增。為因應此需求，晶片製造商和系統設計業者提高採用先進封裝技術和多晶片異質整合，以推升整體系統的能源效率與效能表現。為了充分釋放AI的潛力，產業正積極研發新封裝元件，以大幅提升未來系統的互連密度與頻寬。

透過在EPIC平台合作，博通將運用應材遍布全球創新中心所推行的研發成果，推動先進封裝發展，以支援單一運算系統中多晶片間的高效互連與整合。

的全新設備與製程創新暨商業化（EPIC）中心，是應材全球EPIC平台的基石；也是美國迄今在先進半導體設備研發上最大規模的投資，旨在大幅縮短突破性技術從早期研究到投入全面量產的商業化時程。EPIC計畫2026年開始營運。

博通 應材 晶片 半導體

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