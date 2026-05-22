聽新聞
0:00 / 0:00
應材公司宣布 博通公司成為EPIC創新合作夥伴
半導體產業材料工程解決方案領導者美商應用材料公司宣布，博通（Broadcom）公司將作為創新合作夥伴加入應材的設備與製程創新暨商業化平台，攜手加速先進晶片封裝技術研發，該技術對新一代AI系統至關重要。
應材表示，AI的爆發性成長，帶動對於高效能、節能的運算基礎設施需求激增。為因應此需求，晶片製造商和系統設計業者提高採用先進封裝技術和多晶片異質整合，以推升整體系統的能源效率與效能表現。為了充分釋放AI的潛力，產業正積極研發新封裝元件，以大幅提升未來系統的互連密度與頻寬。
透過在EPIC平台合作，博通將運用應材遍布全球創新中心所推行的研發成果，推動先進封裝發展，以支援單一運算系統中多晶片間的高效互連與整合。
的全新設備與製程創新暨商業化（EPIC）中心，是應材全球EPIC平台的基石；也是美國迄今在先進半導體設備研發上最大規模的投資，旨在大幅縮短突破性技術從早期研究到投入全面量產的商業化時程。EPIC計畫2026年開始營運。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 vivo X300 Ultra手機開箱！實測增距鏡變身鳥類學家 拍得到101內部海報
📢 iPhone 18 Pro三大升級亮點曝！多項「歷代最佳」成換機大誘因
📢 懶人包／全新影片生成模型、個人AI代理！Gemini 5大更新一次看
📢 Sony Xperia 1 VIII開箱！5亮點礦石機身＋新望遠鏡頭 實測AI攝影助理聰明
📢 「旅遊eSIM」三大電信都可申請！整理日本漫遊方案差異一次看
📢 便宜資費懶人包／5G 399元比4G便宜 新方案「每月加100」上網升級
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。