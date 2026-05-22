聽新聞
0:00 / 0:00
國際生物多樣性日 台積電號召北中南同仁加入生態志工行列
今日是國際生物多樣性日（International Day for Biodiversity Diversity），台積電推出Eco Plus! 生態共融計畫進入第二年，今日舉辦「生態解碼 生物多樣性 Power Up!」活動，號召台積公司同仁從北中南加入生態志工行列，並見證其成為全台第一家榮獲保育共生地認證（Other EffectiveConservation Measures，OECM）的半導體企業，體現科技與棲地生態共榮精神。
台積公司財務長暨發言人，同時也兼任台積電Eco Plus! 生態共融計畫指導主管的資深副總經理黃仁昭表示，維護生態系統與自然環境是邁向永續發展的關鍵。繼去年打造瀕危動物庇護所成功讓巴氏銀駒持續繁衍，台積今年更成為全台第一家獲保育共生地認證的半導體企業。
黃仁昭強調，秉持《生物多樣性宣言》理念，台積積極投入生物多樣性守護。晶圓15A廠在最初規劃時，便特別保留約7至8公頃的綠地，並自發性進行生態物種調查，針對場域棲地進行水域與陸域環境之評估與改善，持續豐富植栽的種類與數量，將廠區營造成近似當地森林樣貌（近自然林）且富生物多樣性的綠帶環境。
此外， 台積公司晶圓15A廠也成為全國首座通過「環境教育設施場所」認證的半導體企業，持續推廣永續理念，於2018年至2025年期間，已累計吸引將近8,000 申請並完成導覽與課程，展現台積公司在生物多樣性上的承諾以及長期投入的成果與影響力。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 vivo X300 Ultra手機開箱！實測增距鏡變身鳥類學家 拍得到101內部海報
📢 iPhone 18 Pro三大升級亮點曝！多項「歷代最佳」成換機大誘因
📢 懶人包／全新影片生成模型、個人AI代理！Gemini 5大更新一次看
📢 Sony Xperia 1 VIII開箱！5亮點礦石機身＋新望遠鏡頭 實測AI攝影助理聰明
📢 「旅遊eSIM」三大電信都可申請！整理日本漫遊方案差異一次看
📢 便宜資費懶人包／5G 399元比4G便宜 新方案「每月加100」上網升級
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。