快訊

全台熱炸！未來一周「這4地區」高溫恐飆37度 留意午後雷陣雨

外資狂買761億元…這2檔主動式ETF居買超前兩名 第一金仍未擺脫賣超

粉絲注意！SEVENTEEN東京巨蛋見面會爆麻疹 官網緊急發公告

聽新聞
0:00 / 0:00

國際生物多樣性日 台積電號召北中南同仁加入生態志工行列

聯合報／ 記者簡永祥／舊金山22日電
台積電執行「Eco Plus! 生態共融計畫」二周年 ，已成全台首家獲保育共生地認證的半導體企業。圖／台積電提供
台積電執行「Eco Plus! 生態共融計畫」二周年 ，已成全台首家獲保育共生地認證的半導體企業。圖／台積電提供

今日是國際生物多樣性日（International Day for Biodiversity Diversity），台積電推出Eco Plus! 生態共融計畫進入第二年，今日舉辦「生態解碼 生物多樣性 Power Up!」活動，號召台積公司同仁從北中南加入生態志工行列，並見證其成為全台第一家榮獲保育共生地認證（Other EffectiveConservation Measures，OECM）的半導體企業，體現科技與棲地生態共榮精神。

台積公司財務長暨發言人，同時也兼任台積電Eco Plus! 生態共融計畫指導主管的資深副總經理黃仁昭表示，維護生態系統與自然環境是邁向永續發展的關鍵。繼去年打造瀕危動物庇護所成功讓巴氏銀駒持續繁衍，台積今年更成為全台第一家獲保育共生地認證的半導體企業。

黃仁昭強調，秉持《生物多樣性宣言》理念，台積積極投入生物多樣性守護。晶圓15A廠在最初規劃時，便特別保留約7至8公頃的綠地，並自發性進行生態物種調查，針對場域棲地進行水域與陸域環境之評估與改善，持續豐富植栽的種類與數量，將廠區營造成近似當地森林樣貌（近自然林）且富生物多樣性的綠帶環境。

此外， 台積公司晶圓15A廠也成為全國首座通過「環境教育設施場所」認證的半導體企業，持續推廣永續理念，於2018年至2025年期間，已累計吸引將近8,000 申請並完成導覽與課程，展現台積公司在生物多樣性上的承諾以及長期投入的成果與影響力。

台積電號召北中南同仁加入生態志工行列，並見證其成為全台第一家榮獲保育共生地認證的半導體企業，體現科技與棲地生態共榮精神。圖／台積電提供
台積電號召北中南同仁加入生態志工行列，並見證其成為全台第一家榮獲保育共生地認證的半導體企業，體現科技與棲地生態共榮精神。圖／台積電提供

台積 台積電 半導體

延伸閱讀

台積電不只會賺錢 擴大環保承諾拚淨零與生態共融

響應國際生物多樣性日 鴻海里山學堂計畫展現豐碩成果

陽明響應國際生物多樣性日 台東池上復育原生樹種

國際生物多樣性日 永豐餘舊鐵橋濕地辦志工假期

相關新聞

蘇姿丰才對台積電按讚 傳三星李在鎔來台拔樁…兩大陣營引爆半導體大戰

不只超微（AMD）執行長蘇姿丰擴大在台灣AI與半導體生態系投資布局，規模逾百億美元，在此同時，供應鏈傳出三星電子會長李在鎔正率高層低調訪台，在台積電產能吃緊之際，積極接觸晶片設計與AI相關業者，試圖以記憶體優勢與分散地緣風險為由切入市場。兩大陣營在台引爆半導體國際賽局的固樁與搶客大戰，牽動半導體競逐態勢升溫。

Lightmatter發表Guide DR 為業界首款液冷式Laser NIC

光子運算領導廠商Lightmatter今日發表新一代光源傳輸利器Guide DR，這是一款採用創新雷射網路介面卡（LNIC）外型規格的高密度雷射光源，可依循OCP NIC 3.0尺寸打造。這款全新的高密度雷射光源傳輸模組，採模組化、高密度雷射陣列，相較傳統外接式雷射小型可插拔模組（ELSFP），可將每機架密度提升約四倍。

SEMICON Taiwan 2026正式啟動 量子技術等四大亮點特區重磅登場

SEMI國際半導體產業協會今日宣布，全球半導體產業年度盛事SEMICON Taiwan 2026起跑。展會預計匯聚逾1300家展商、4,300個攤位，雙雙再創新高，並將吸引來自65國、超過10萬名專業人士參與。延續去年「國際半導體週」規格，展會自8月31日起以系列國際論壇揭開序幕，實體展覽則於9月2日至4日開展。

不會泡沫化！蘇姿丰：AI是50年來最重要技術 如9局棒球賽剛進第三局

AI（人工智慧）可能泡沫化嗎？超微（AMD）執行長蘇姿丰今（22）日提出反駁，她直言AI絕非泡沫，若將這場科技革命比喻為九局棒球賽，現在才進行到第三局，未來仍有大量創新空間，「當我說AI無所不在時，我認為我們展望的願景是未來三到五年、甚至十年內，AI可以讓我們所做的一切都變得更好」。

蘇姿丰：現在是投資關鍵時刻 百億美元就是對台灣投下「信任票」

超微（AMD）執行長蘇姿丰今日出席活動時特別強調，台灣半導體生態系統的獨特性，在於成功涵蓋產業鏈各個關鍵，從最上游的基礎材料、先進製程技術，到後端封裝技術、系統整合，以及實力雄厚的原始設備製造商（OEM）與原始設計製造商（ODM）合作夥伴，「世界上唯一能將所有這些環節整合在一起的地方，就是台灣」。

京元電子新加坡新廠啟用 台星半導體合作再深化

在全球半導體供應鏈重組與人工智慧（AI）浪潮推動下，台灣與新加坡的半導體合作持續升溫。台灣半導體測試大廠京元電子（KYEC）22日在新加坡正式啟用新測試廠，受邀出席開幕典禮的駐新加坡代表童振源表示，這不僅象徵台灣半導體產業全球布局再下一城，也凸顯台星雙方在AI晶片、先進封裝與高階測試領域的合作，正邁向更深層次的戰略整合。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。