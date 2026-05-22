國際生物多樣性日 台積電號召北中南同仁加入生態志工行列

今日是國際生物多樣性日（International Day for Biodiversity Diversity），台積電推出Eco Plus! 生態共融計畫進入第二年，今日舉辦「生態解碼 生物多樣性 Power Up!」活動，號召台積公司同仁從北中南加入生態志工行列，並見證其成為全台第一家榮獲保育共生地認證（Other EffectiveConservation Measures，OECM）的半導體企業，體現科技與棲地生態共榮精神。

台積公司財務長暨發言人，同時也兼任台積電Eco Plus! 生態共融計畫指導主管的資深副總經理黃仁昭表示，維護生態系統與自然環境是邁向永續發展的關鍵。繼去年打造瀕危動物庇護所成功讓巴氏銀駒持續繁衍，台積今年更成為全台第一家獲保育共生地認證的半導體企業。

黃仁昭強調，秉持《生物多樣性宣言》理念，台積積極投入生物多樣性守護。晶圓15A廠在最初規劃時，便特別保留約7至8公頃的綠地，並自發性進行生態物種調查，針對場域棲地進行水域與陸域環境之評估與改善，持續豐富植栽的種類與數量，將廠區營造成近似當地森林樣貌（近自然林）且富生物多樣性的綠帶環境。

此外， 台積公司晶圓15A廠也成為全國首座通過「環境教育設施場所」認證的半導體企業，持續推廣永續理念，於2018年至2025年期間，已累計吸引將近8,000 申請並完成導覽與課程，展現台積公司在生物多樣性上的承諾以及長期投入的成果與影響力。