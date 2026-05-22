快訊

全台熱炸！未來一周「這4地區」高溫恐飆37度 留意午後雷陣雨

外資狂買761億元…這2檔主動式ETF居買超前兩名 第一金仍未擺脫賣超

粉絲注意！SEVENTEEN東京巨蛋見面會爆麻疹 官網緊急發公告

聽新聞
0:00 / 0:00

凌巨股權交割延宕！聚奕投資：與日方理性協商中 交割準備就緒

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

針對外界高度關注聚奕投資與日商凸版（Toppan）交易凌巨（8105）科技股權相關議題，賈文中家族辦公室相關人士22日表示，部分市場傳聞與實際狀況存在落差。雙方目前仍持續透過專業團隊進行理性協商，相關程序均依循契約機制穩健處理中，該事件並未對聚奕投資的正常營運造成任何影響。

日本半導體大廠凸版控股（Toppan Hoiding Inc.）月前宣布，針對凌巨股權交割案，已對聚奕投資提出國際仲裁。

根據2025年1月16日台日雙方發布重訊，凸版與聚奕完成SPA（股權轉讓合約）簽訂，凸版轉讓旗下凌巨全部53.1%股權給聚奕，交割分兩階段進行，同年1月20日聚奕投資先支付11億元，取得8,150萬股計18.46%的股權，8月底再進行第二階段交割，取得剩餘的15,298萬股計34.65%股權。然延宕9個月，聚奕未完成第二階段的股權交割，2026年1月初還公告轉讓已持有的5,000張凌巨股票。

買方聚奕投資團隊針對交割事宜皆已準備就緒，惟因適逢凌巨公司股東常會的法定作業期間，相關程序將配合主管機關停止過戶規範，待法定期間屆滿後，即可接續推進並完成後續交割與股款交付作業。

聚奕投資相關人士表示，該家族辦公室近期已陸續延攬多位具備面板、半導體及企業治理經驗的專業經理人加入核心團隊，展現深耕產業的決心。未來將持續朝向長期產業投資與完善公司治理的方向深化布局，以期為股東與大眾創造最大價值。

此外，外界所點名林勇任在該案中的角色，僅限於早期的交易介紹與溝通協調，其言行並不代表聚奕投資或家族辦公室的決策團隊，呼籲外界不宜對此過度延伸解讀。

凌巨

延伸閱讀

陸半導體整合 中芯收購案過關 取得中芯北方49%股權

台北富邦銀行 您的投資趨勢領航人 財富傳承專家

鴻華先進股東會／聚焦品牌車型發展 拓展海外 CDMS 合作

永豐金證券大戶投APP 整合三大下單服務、助交易不中斷

相關新聞

蘇姿丰才對台積電按讚 傳三星李在鎔來台拔樁…兩大陣營引爆半導體大戰

不只超微（AMD）執行長蘇姿丰擴大在台灣AI與半導體生態系投資布局，規模逾百億美元，在此同時，供應鏈傳出三星電子會長李在鎔正率高層低調訪台，在台積電產能吃緊之際，積極接觸晶片設計與AI相關業者，試圖以記憶體優勢與分散地緣風險為由切入市場。兩大陣營在台引爆半導體國際賽局的固樁與搶客大戰，牽動半導體競逐態勢升溫。

Lightmatter發表Guide DR 為業界首款液冷式Laser NIC

光子運算領導廠商Lightmatter今日發表新一代光源傳輸利器Guide DR，這是一款採用創新雷射網路介面卡（LNIC）外型規格的高密度雷射光源，可依循OCP NIC 3.0尺寸打造。這款全新的高密度雷射光源傳輸模組，採模組化、高密度雷射陣列，相較傳統外接式雷射小型可插拔模組（ELSFP），可將每機架密度提升約四倍。

SEMICON Taiwan 2026正式啟動 量子技術等四大亮點特區重磅登場

SEMI國際半導體產業協會今日宣布，全球半導體產業年度盛事SEMICON Taiwan 2026起跑。展會預計匯聚逾1300家展商、4,300個攤位，雙雙再創新高，並將吸引來自65國、超過10萬名專業人士參與。延續去年「國際半導體週」規格，展會自8月31日起以系列國際論壇揭開序幕，實體展覽則於9月2日至4日開展。

不會泡沫化！蘇姿丰：AI是50年來最重要技術 如9局棒球賽剛進第三局

AI（人工智慧）可能泡沫化嗎？超微（AMD）執行長蘇姿丰今（22）日提出反駁，她直言AI絕非泡沫，若將這場科技革命比喻為九局棒球賽，現在才進行到第三局，未來仍有大量創新空間，「當我說AI無所不在時，我認為我們展望的願景是未來三到五年、甚至十年內，AI可以讓我們所做的一切都變得更好」。

蘇姿丰：現在是投資關鍵時刻 百億美元就是對台灣投下「信任票」

超微（AMD）執行長蘇姿丰今日出席活動時特別強調，台灣半導體生態系統的獨特性，在於成功涵蓋產業鏈各個關鍵，從最上游的基礎材料、先進製程技術，到後端封裝技術、系統整合，以及實力雄厚的原始設備製造商（OEM）與原始設計製造商（ODM）合作夥伴，「世界上唯一能將所有這些環節整合在一起的地方，就是台灣」。

京元電子新加坡新廠啟用 台星半導體合作再深化

在全球半導體供應鏈重組與人工智慧（AI）浪潮推動下，台灣與新加坡的半導體合作持續升溫。台灣半導體測試大廠京元電子（KYEC）22日在新加坡正式啟用新測試廠，受邀出席開幕典禮的駐新加坡代表童振源表示，這不僅象徵台灣半導體產業全球布局再下一城，也凸顯台星雙方在AI晶片、先進封裝與高階測試領域的合作，正邁向更深層次的戰略整合。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。