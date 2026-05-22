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凌巨股權交割延宕！聚奕投資：與日方理性協商中 交割準備就緒
針對外界高度關注聚奕投資與日商凸版（Toppan）交易凌巨（8105）科技股權相關議題，賈文中家族辦公室相關人士22日表示，部分市場傳聞與實際狀況存在落差。雙方目前仍持續透過專業團隊進行理性協商，相關程序均依循契約機制穩健處理中，該事件並未對聚奕投資的正常營運造成任何影響。
日本半導體大廠凸版控股（Toppan Hoiding Inc.）月前宣布，針對凌巨股權交割案，已對聚奕投資提出國際仲裁。
根據2025年1月16日台日雙方發布重訊，凸版與聚奕完成SPA（股權轉讓合約）簽訂，凸版轉讓旗下凌巨全部53.1%股權給聚奕，交割分兩階段進行，同年1月20日聚奕投資先支付11億元，取得8,150萬股計18.46%的股權，8月底再進行第二階段交割，取得剩餘的15,298萬股計34.65%股權。然延宕9個月，聚奕未完成第二階段的股權交割，2026年1月初還公告轉讓已持有的5,000張凌巨股票。
買方聚奕投資團隊針對交割事宜皆已準備就緒，惟因適逢凌巨公司股東常會的法定作業期間，相關程序將配合主管機關停止過戶規範，待法定期間屆滿後，即可接續推進並完成後續交割與股款交付作業。
聚奕投資相關人士表示，該家族辦公室近期已陸續延攬多位具備面板、半導體及企業治理經驗的專業經理人加入核心團隊，展現深耕產業的決心。未來將持續朝向長期產業投資與完善公司治理的方向深化布局，以期為股東與大眾創造最大價值。
此外，外界所點名林勇任在該案中的角色，僅限於早期的交易介紹與溝通協調，其言行並不代表聚奕投資或家族辦公室的決策團隊，呼籲外界不宜對此過度延伸解讀。
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