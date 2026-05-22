快訊

全台熱炸！未來一周「這4地區」高溫恐飆37度 留意午後雷陣雨

外資狂買761億元…這2檔主動式ETF居買超前兩名 第一金仍未擺脫賣超

粉絲注意！SEVENTEEN東京巨蛋見面會爆麻疹 官網緊急發公告

聽新聞
0:00 / 0:00

蘇姿丰才對台積電按讚 傳三星李在鎔來台拔樁…兩大陣營引爆半導體大戰

聯合報／ 記者鍾張涵／台北即時報導
供應鏈傳出三星電子會長李在鎔正率高層低調訪台，主要行程之一就是前往聯發科總部，與執行長蔡力行等人會面爭取代工訂單。（歐新社）
供應鏈傳出三星電子會長李在鎔正率高層低調訪台，主要行程之一就是前往聯發科總部，與執行長蔡力行等人會面爭取代工訂單。（歐新社）

不只超微（AMD）執行長蘇姿丰擴大在台灣AI與半導體生態系投資布局，規模逾百億美元，在此同時，供應鏈傳出三星電子會長李在鎔正率高層低調訪台，在台積電產能吃緊之際，積極接觸晶片設計與AI相關業者，試圖以記憶體優勢與分散地緣風險為由切入市場。兩大陣營在台引爆半導體國際賽局的固樁與搶客大戰，牽動半導體競逐態勢升溫。

超微（AMD）執行長蘇姿丰今日重申將高階晶片製程重押台積電，並擴大在台灣AI與半導體生態系投資布局，規模逾百億美元，涵蓋先進封裝、AI基礎建設與供應鏈協作，展現對台灣的高度依賴，也凸顯台灣在全球AI晶片供應鏈中的關鍵地位。

不只是蘇姿丰來台動作頻頻，半導體供應鏈傳出，三星電子會長李在鎔與多位高層低調來台，主要行程之一就是前往聯發科總部，與執行長蔡力行等人會面爭取代工訂單。三星發言體系對此「婉拒置評」，聯發科發言體系則回覆「不予評論」。

供應鏈人士透露，三星掌門人此次親率高層造訪聯發科，背後盤算顯然超越單一項目的合作案。三星先前成功拿下特斯拉的長期合約，也外傳重新爭取到了超微（AMD）的代工訂單，如今正積極尋找下一個能挹注晶圓代工業務的指標性大廠，目前三星正打算運用自身在記憶體市場供不應求的領先優勢，順勢提振近年低迷的晶圓代工市占率。

業界也有消息指出，三星高層此行除了拜會晶片設計大廠，也可能與台灣的AI伺服器供應鏈及記憶體業接觸。業者透露，在當前產業轉型的關鍵時刻，三星最高決策者親自出馬，規格與時機都非比尋常，這顯示三星在人工智慧科技競局中，正面臨前所未有的轉型焦慮。

特別是在晶圓代工、先進封裝技術、HBM記憶體以及AI硬體供應鏈等核心領域，台灣產業聚落的快速崛起，已對三星造成強烈威脅。因此，三星試圖運用珍貴的產能作為籌碼，向客戶推廣其「備援晶圓代工廠」的定位，期盼扭轉代工事業持續虧損的局面。

以超微而言，近期就由於傳出因台積電產能吃緊可能下單三星，導致今天當蘇姿丰被問及是否曾考慮其他晶圓代工廠分散風險時，她回應，「台積電是絕佳夥伴」。今年3月，首爾經濟日報也援引未具名業內人士消息報導，指出三星電子正與輝達（NVIDIA）合作，加速開發下一代NAND快閃記憶體晶片。

另一方面，台積電近年產能吃緊，包含輝達（NVIDIA）在內的大廠幾乎搶占多數CoWoS先進封裝產能，加上Google、亞馬遜（AWS）等科技巨頭同步追單，導致代工與生產成本逐年攀升。

除了成本考量，地緣政治風險也成為三星遊說的著力點。三星正試圖引導客戶思考分散台海局勢風險的必要性，以此說服各大科技大廠將部分訂單轉移，達到分散供應鏈的效果。

2026年3月韓國媒體報導指出三星電子正與輝達（NVIDIA）合作，加速開發下一代NAND快閃記憶體晶片。圖為輝達執行長黃仁勳（右）去年在首爾一家炸雞店與三星電子會長李在鎔（左1）、現代汽車會長鄭義宣（左2）聚會，三人邊吃炸雞邊喝燒啤，被形容是「炸雞啤酒高峰會」。法新社
2026年3月韓國媒體報導指出三星電子正與輝達（NVIDIA）合作，加速開發下一代NAND快閃記憶體晶片。圖為輝達執行長黃仁勳（右）去年在首爾一家炸雞店與三星電子會長李在鎔（左1）、現代汽車會長鄭義宣（左2）聚會，三人邊吃炸雞邊喝燒啤，被形容是「炸雞啤酒高峰會」。法新社

蘇姿丰 李在鎔 台積電 三星 超微

延伸閱讀

不同於黃仁勳放棄對岸 蘇姿丰押寶兩岸：投資台AI產業百億元

蘇姿丰已會魏哲家、宣布加碼台灣供應鏈 深化在台布局

遵循美出口禁令「不出高階AI晶片給大陸」蘇姿丰：持續押注台灣半導體

超微百億美元投資台灣 執行長蘇姿丰來訪 強調擴大策略合作夥伴關係

相關新聞

蘇姿丰才對台積電按讚 傳三星李在鎔來台拔樁…兩大陣營引爆半導體大戰

不只超微（AMD）執行長蘇姿丰擴大在台灣AI與半導體生態系投資布局，規模逾百億美元，在此同時，供應鏈傳出三星電子會長李在鎔正率高層低調訪台，在台積電產能吃緊之際，積極接觸晶片設計與AI相關業者，試圖以記憶體優勢與分散地緣風險為由切入市場。兩大陣營在台引爆半導體國際賽局的固樁與搶客大戰，牽動半導體競逐態勢升溫。

Lightmatter發表Guide DR 為業界首款液冷式Laser NIC

光子運算領導廠商Lightmatter今日發表新一代光源傳輸利器Guide DR，這是一款採用創新雷射網路介面卡（LNIC）外型規格的高密度雷射光源，可依循OCP NIC 3.0尺寸打造。這款全新的高密度雷射光源傳輸模組，採模組化、高密度雷射陣列，相較傳統外接式雷射小型可插拔模組（ELSFP），可將每機架密度提升約四倍。

SEMICON Taiwan 2026正式啟動 量子技術等四大亮點特區重磅登場

SEMI國際半導體產業協會今日宣布，全球半導體產業年度盛事SEMICON Taiwan 2026起跑。展會預計匯聚逾1300家展商、4,300個攤位，雙雙再創新高，並將吸引來自65國、超過10萬名專業人士參與。延續去年「國際半導體週」規格，展會自8月31日起以系列國際論壇揭開序幕，實體展覽則於9月2日至4日開展。

不會泡沫化！蘇姿丰：AI是50年來最重要技術 如9局棒球賽剛進第三局

AI（人工智慧）可能泡沫化嗎？超微（AMD）執行長蘇姿丰今（22）日提出反駁，她直言AI絕非泡沫，若將這場科技革命比喻為九局棒球賽，現在才進行到第三局，未來仍有大量創新空間，「當我說AI無所不在時，我認為我們展望的願景是未來三到五年、甚至十年內，AI可以讓我們所做的一切都變得更好」。

蘇姿丰：現在是投資關鍵時刻 百億美元就是對台灣投下「信任票」

超微（AMD）執行長蘇姿丰今日出席活動時特別強調，台灣半導體生態系統的獨特性，在於成功涵蓋產業鏈各個關鍵，從最上游的基礎材料、先進製程技術，到後端封裝技術、系統整合，以及實力雄厚的原始設備製造商（OEM）與原始設計製造商（ODM）合作夥伴，「世界上唯一能將所有這些環節整合在一起的地方，就是台灣」。

京元電子新加坡新廠啟用 台星半導體合作再深化

在全球半導體供應鏈重組與人工智慧（AI）浪潮推動下，台灣與新加坡的半導體合作持續升溫。台灣半導體測試大廠京元電子（KYEC）22日在新加坡正式啟用新測試廠，受邀出席開幕典禮的駐新加坡代表童振源表示，這不僅象徵台灣半導體產業全球布局再下一城，也凸顯台星雙方在AI晶片、先進封裝與高階測試領域的合作，正邁向更深層次的戰略整合。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。