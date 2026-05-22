蘇姿丰才對台積電按讚 傳三星李在鎔來台拔樁…兩大陣營引爆半導體大戰

不只超微（AMD）執行長蘇姿丰擴大在台灣AI與半導體生態系投資布局，規模逾百億美元，在此同時，供應鏈傳出三星電子會長李在鎔正率高層低調訪台，在台積電產能吃緊之際，積極接觸晶片設計與AI相關業者，試圖以記憶體優勢與分散地緣風險為由切入市場。兩大陣營在台引爆半導體國際賽局的固樁與搶客大戰，牽動半導體競逐態勢升溫。

超微（AMD）執行長蘇姿丰今日重申將高階晶片製程重押台積電，並擴大在台灣AI與半導體生態系投資布局，規模逾百億美元，涵蓋先進封裝、AI基礎建設與供應鏈協作，展現對台灣的高度依賴，也凸顯台灣在全球AI晶片供應鏈中的關鍵地位。

不只是蘇姿丰來台動作頻頻，半導體供應鏈傳出，三星電子會長李在鎔與多位高層低調來台，主要行程之一就是前往聯發科總部，與執行長蔡力行等人會面爭取代工訂單。三星發言體系對此「婉拒置評」，聯發科發言體系則回覆「不予評論」。

供應鏈人士透露，三星掌門人此次親率高層造訪聯發科，背後盤算顯然超越單一項目的合作案。三星先前成功拿下特斯拉的長期合約，也外傳重新爭取到了超微（AMD）的代工訂單，如今正積極尋找下一個能挹注晶圓代工業務的指標性大廠，目前三星正打算運用自身在記憶體市場供不應求的領先優勢，順勢提振近年低迷的晶圓代工市占率。

業界也有消息指出，三星高層此行除了拜會晶片設計大廠，也可能與台灣的AI伺服器供應鏈及記憶體業接觸。業者透露，在當前產業轉型的關鍵時刻，三星最高決策者親自出馬，規格與時機都非比尋常，這顯示三星在人工智慧科技競局中，正面臨前所未有的轉型焦慮。

特別是在晶圓代工、先進封裝技術、HBM記憶體以及AI硬體供應鏈等核心領域，台灣產業聚落的快速崛起，已對三星造成強烈威脅。因此，三星試圖運用珍貴的產能作為籌碼，向客戶推廣其「備援晶圓代工廠」的定位，期盼扭轉代工事業持續虧損的局面。

以超微而言，近期就由於傳出因台積電產能吃緊可能下單三星，導致今天當蘇姿丰被問及是否曾考慮其他晶圓代工廠分散風險時，她回應，「台積電是絕佳夥伴」。今年3月，首爾經濟日報也援引未具名業內人士消息報導，指出三星電子正與輝達（NVIDIA）合作，加速開發下一代NAND快閃記憶體晶片。

另一方面，台積電近年產能吃緊，包含輝達（NVIDIA）在內的大廠幾乎搶占多數CoWoS先進封裝產能，加上Google、亞馬遜（AWS）等科技巨頭同步追單，導致代工與生產成本逐年攀升。

除了成本考量，地緣政治風險也成為三星遊說的著力點。三星正試圖引導客戶思考分散台海局勢風險的必要性，以此說服各大科技大廠將部分訂單轉移，達到分散供應鏈的效果。