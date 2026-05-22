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台積電不只會賺錢 擴大環保承諾拚淨零與生態共融

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
台積公司擴大環境保護承諾，承諾今年起依循科學基礎減量目標倡議（SBTi）國際永續指標來實踐減排路徑與淨零藍圖，並在公司利潤分配上加大永續方面的資源投入。圖／公司提供
台積公司擴大環境保護承諾，承諾今年起依循科學基礎減量目標倡議（SBTi）國際永續指標來實踐減排路徑與淨零藍圖，並在公司利潤分配上加大永續方面的資源投入。圖／公司提供

晶圓代工龍頭台積電（2330）22日宣布，將進一步擴大環境保護承諾，自今年起依循科學基礎減量目標倡議（SBTi）國際永續指標，實踐減排路徑與淨零藍圖，並在公司利潤分配上加大永續資源投入，展現半導體龍頭對環境、生態與長期企業韌性的重視。

台積電董事長魏哲家表示，落實永續發展，台積公司責無旁貸。台積公司承諾今年起依循SBTi國際永續指標來實踐減排路徑與淨零藍圖，並在公司利潤分配上加大永續方面的資源投入，盼以更進一步落實與地球環境和生態共生共榮的堅定信念。

台積電指出，公司將永續發展深植日常營運，以「綠色製造、建立責任供應鏈、打造健康共融職場、培育人才、關懷弱勢」五大核心作為永續發展宗旨。環境面向上，台積電聚焦低碳製造、能源效率提升與循環經濟，並將持續投資減碳節水技術、擴大再生能源應用，推動更具企圖心的淨零排放藍圖。

適逢聯合國訂定的國際生物多樣性日，以及台積電「Eco Plus！生態共融計畫」推出二周年，台積電同步舉辦「生態解碼 生物多樣性Power Up！」活動，號召同仁加入生態志工行列，並宣布成為全台第一家榮獲保育共生地認證（OECM）的半導體企業。

台積電財務長同時也是Eco Plus！生態共融計畫指導主管的黃仁昭表示，台積公司深知維護生態系統與自然環境，是邁向永續發展的關鍵。Eco Plus！生態共融計畫邁入第二年，繼去年打造瀕危動物庇護所，成功讓巴氏銀鮈持續繁衍後，今年更成為全台第一家榮獲保育共生地認證的半導體企業，代表台積公司在推動生物多樣性主流化道路上，再次樹立新里程碑。

台積電晶圓十五A廠在最初規劃時，即保留約7至8公頃綠地，並自發性進行生態物種調查，針對水域與陸域環境進行改善，將廠區營造成近似當地森林樣貌、富含生物多樣性的綠帶環境。台積電自2020年啟動螢火蟲復育計畫，2025年與農業部林業及自然保育署臺中分署、台中市野生動物保育協會合作復育巴氏銀鮈，創下國內首例於廠區內成功復育瀕危物種的企業案例。

台積電表示，2026年進一步以晶圓十五A廠為範疇，取得農業部林業及自然保育署首批保育共生地認證，成為國內首家取得該認證的半導體企業。晶圓十五A廠也是全國首座通過「環境教育設施場所」認證的半導體企業，2018年至2025年期間，累計吸引近8,000人申請並完成導覽與課程。

Eco Plus！生態共融計畫自2024年啟動以來，持續以「棲地、物種、知識培力」三大主軸推廣生物多樣性保育，關注草鴞、巴氏銀鮈、環頸雉、石虎、柴棺龜、穿山甲等六種瀕危動物。二周年成果包括推動 5.8 公頃友善石虎農作、規劃四條廊道潛在路徑、穩定巴氏銀鮈族群並於廠內庇護池繁育第二代個體，以及帶動近5,000人使用iNaturalist愛自然平台進行生態調查。

台積電 魏哲家 永續

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