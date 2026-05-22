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響應國際生物多樣性日 鴻海里山學堂計畫展現豐碩成果

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
響應國際生物多樣性日，鴻海里山學堂計畫展現豐碩成果。鴻海／提供
響應國際生物多樣性日，鴻海里山學堂計畫展現豐碩成果。鴻海／提供

在全球關注氣候變遷與生物多樣性流失之際，全球最大的科技製造平台服務公司—鴻海（2317）響應5月22日「國際生物多樣性日」，宣布投入新台幣2000萬元，於桃園龍潭推動「永續生態計畫－建立里山學堂」，已建立豐富的生態資料！整合生物多樣性保育、自然碳匯研究與環境教育推廣三大核心行動，打造企業參與地方生態復育與永續發展的示範場域，展現科技企業從減碳邁向自然共融，更是鴻海「2026~2030 永續長程目標」的具體實踐。

鴻海繼2023年推動「永續海洋」專案後，本次將生物多樣性投入範圍，延伸到陸地層面。響應國際趨勢，在「永續生態計劃」專案中，導入「自然為本解決方案（Nature-based Solutions, NbS）」概念，透過科學調查、棲地營造與跨域合作，探索企業參與自然資本管理的新模式，將永續策略從「減少衝擊」提升至「創造正向影響」。

在生物多樣性面向，鴻海於去年開始桃園龍潭周邊區域展開系統性調查，透過穿越線調查、樣點監測與紅外線自動照相技術，持續累積在地生態資料。調查結果顯示，該區域涵蓋森林、農地、池塘與溪流等多樣棲地環境，已記錄多種哺乳類、鳥類、兩棲爬蟲類、昆蟲與植物，其中包含穿山甲、食蟹獴、林鵰、鳳頭蒼鷹、臺灣藍鵲及臺北樹蛙等保育類物種，以及多種臺灣特有種，顯示該區域在區域生態網絡中具備重要地位。未來，團隊將推動棲地改善措施，包括設置鳥巢箱與蝙蝠巢箱、補植原生植物及移除外來入侵種，提升棲地品質與生態系穩定性。

在自然碳匯方面，鴻海攜手國立臺灣大學農業化學系，於龍潭地區推動農地土壤碳匯調查與增匯試驗。透過土壤剖面觀測、理化性質分析與碳庫盤點，建立在地土壤碳儲量基礎資料，並進一步設計田間試驗，探討不同土壤管理措施對碳儲量的影響，同時探索兼具農業生產與碳匯效益的永續農業模式。

此外，計畫亦導入可見光至近紅外光譜（Vis-NIR）技術，結合人工智慧與機器學習模型，發展土壤碳含量快速預測方法，相較傳統實驗室分析，大幅提升監測效率，為未來農地碳匯管理與碳盤查提供創新工具與科學依據。

在環境教育推廣方面，「里山學堂」以龍潭雞籠坑步道為核心場域，結合在地自然環境與四季生態特色，設計具遊戲化與情境式的教學內容，打造親子共學的自然教育平台。近一年來已邀請近三百位鴻海同仁及眷屬參與，將生態知識轉化為直觀且具參與感的學習體驗，讓同仁一起參與建立對自然環境的理解與認同。

同時，計畫亦推動多層次培育策略，透過企業員工參與、中小學教師培訓及社區合作，建立跨界連結。透過環境教育活動與導覽培訓課程，培養具備生態知識與解說能力的種子教師與志工，進一步將永續理念擴散至校園與社區，形成由內而外的影響力。

鴻海環保長洪榮聰表示：「企業在追求成長的同時，也須重新思考與自然的關係。鴻海近年積極從減碳行動延伸至自然資本與生物多樣性議題，透過永續生態-里山學堂計畫，希望建立一個讓人與自然共存共榮的實踐場域，讓永續不僅停留在目標與承諾，而是成為可以被參與、被體驗的具體行動。」

洪榮聰進一步指出，企業推動永續轉型，不僅是風險管理，更是創造長期價值的重要契機。透過與學術機構及在地社群的合作，鴻海正逐步建立一套結合科學研究、在地實踐與教育推廣的永續模式，期望可以透過集團影響力，擴大自然為本解方的應用範疇，串聯更多夥伴投入生態守護。

「國際生物多樣性日」展望未來，鴻海將持續深化里山學堂之示範功能，結合數位科技導規模化推動自然為本解決方案（NbS），提升場域管理與教育效益。以具體行動展現企業從「減少環境衝擊」走向「創造環境正效益」的轉型決心，未來將持續攜手產官學界與社會大眾，共同邁向人與自然和諧共存的永續未來。

鴻海

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