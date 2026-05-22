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新代：大馬新廠明年2月完工 支援印度土耳其市場

中央社／ 台北22日電
智慧製造解決方案廠商新代科技總監黃芳芷。記者黃義書／攝影
智慧製造解決方案廠商新代科技總監黃芳芷。記者黃義書／攝影

智慧製造解決方案廠商新代科技總監黃芳芷今天表示，若無黑天鵝變數，新代今年業績審慎樂觀可持續成長，今年在機床、木工、產業機械、伺服元件、取放控制器、機器人手臂、雲端產品等項目均可成長。

展望海外布局，黃芳芷表示，馬來西亞新廠建置按照計畫進行，預估2027年2月完工，屆時可支援印度土耳其應用市場成長。

新代下午舉行法人說明會，新代表示，中國工具機市場應用景氣佳，新代在中國大陸營運持續成長，包括人形機器人在內的各式機器人、AI伺服器液冷系統等，對高階控制器需求強勁，帶動新代中高階控制器產品營收正向成長；此外，產業升級和汰舊換新帶動更換產線設備需求，客戶積極拉貨高階控制器，可降低成本費用。

法人指出，新代業績大約9成比重集中在中國市場。

新代指出，今年持續布局AI賦能智慧控制器、智慧機器人電控解決方案，並提供金屬加工應用自動化解決方案。

新代說明，集團產品主要應用在5大領域，包括電動車、3C產品、機器人、半導體、AI伺服器液冷產業等，從終端應用比重來看，汽車製造與零配件應用業績占比約3成，通用機械和模具切割應用比重約25%，3C產品應用比重約15%，其他包括五金、能源風電等多項應用。

在機器人布局，新代指出，集團關係企業聯達持續布局工業型和協作型機器人，鎖定機械廠、自動化專機廠、系統整合商、以及終端工廠等應用；關係企業正鉑雷射布局AI伺服器散熱器焊接等雷射加工應用，以及半導體廠商晶圓除膜等雷射精微應用。

印度 土耳其 中國大陸 機器人

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