閎康3度加碼投資台灣 擬投7億打造AI智慧檢測實驗室

投資台灣事務所今天通過3家企業擴大投資台灣，包括根留台灣方案的閎康科技，以及中小企業方案的阿妹床業和沒有對外公布公司名稱的材料科技廠。其中，閎康科技3度加碼投資台灣，此次為打造AI智慧檢測新世代實驗室，規劃投資新台幣約7億元於新竹縣市及台南市等7處實驗室增購先進檢測設備。

經濟部投資促進司今天透過新聞稿說明，閎康科技為材料分析、故障分析與可靠度分析領域的國際領導廠商，在全球設有16座檢測分析實驗室，服務涵蓋半導體、顯示器、光電、封測及奈米元件等產業。客戶數超過8500家，被視為高科技產業的重要研發支援服務中心。

經濟部表示，為因應全球布局與技術升級需求，閎康科技繼109年及110年後，決定第3度申請根留台灣方案，規劃在新竹縣市及台南市等7處實驗室增購先進檢測設備，投資金額新台幣約7億元，預計新增208名員工。

本次投資將導入人工智慧檢測、數據分析管理決策平台及報告自動化系統，強化資訊系統化與流程標準化，並推動產線自動化，同時也將優化能源使用效率，建立溫室氣體盤查機制，朝智慧營運與永續發展並進。

中小企業方案方面，經濟部指出，阿妹床業自台中市大甲區起家，累積近20年床墊製造與代工經驗，現為逾1290家實體通路與電商品牌的合作夥伴。

阿妹床業規劃投資約6.1億元，於台中市沙鹿區興建新廠，預計新增6名員工。新廠將導入AI視覺辨識、自動化機器人及大數據分析技術，整合倉儲、生產與物流流程，建構智慧化工廠，以提升產能與品質。

經濟部統計，截至目前，投資台灣三大方案已吸引1754家企業投資約新台幣2兆6515億元，預估創造16萬5277個本國就業機會。

其中「根留台灣企業加速投資行動方案」已有217家企業投資約6054億元，創造2萬8678個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則已吸引1189家企業投資約6086億元，帶來4萬1757個就業機會，目前尚有29家企業排隊待審。