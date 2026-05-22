開發八年 周永明創立的XRSPACE推出Perxona AI Avatar服務平台

AI應用逐漸擴散到各行業，包括旅遊業也正迎來AI時代，XRSPACE 22日攜手旅遊科技合作夥伴長川資訊（Riversoft），共同舉辦「XRSPACE × Riversoft旅遊AI應用發表暨產業交流會」，展示旗下企業級AI Avatar服務Perxona在旅遊產業的實際落地成果。

此次發表以「已上線、可導入、可轉化」為核心，呈現Perxona如何從Avatar + Behavior AI，升級猶如真實旅遊專員服務包括主動接待、24小時即時多語服務、行程推薦、目的地導覽、與預約下單等應用場景。XRSPACE由前宏達電執行長周永明創立，成立以來專注投入Avatar、AI與互動體驗技術。

周永明表示，團隊已花了約八年的時間，進行Avatar的開發，Perxona的推出，必須具備3D、即時互動等技術，加上AI近來發展快速，讓Perxona與使用者的互動更智慧化，更人性化。而且業者不用去改網頁，只要有Avatar + Behavior AI，網頁就會變成人性互動的體驗。

至於台灣在此波AI浪潮中，周永明認為台灣產業很成功、運氣也很好，在下一個工業革命中，台灣在硬體製造扮演了非常重要的角色，也希望台灣的人才在AI的應用、體驗等多所發揮。此次Perxona服務平台，就是「100%、原汁原味台灣製造。」

XRSPACE表示，目前已於日本客戶RESOL旗下瀨戶內高爾夫度假村（瀬戸内ゴルフリゾート）上線AI Avatar「なぎさ」（Nagisa），協助國內外旅客了解球場資訊、住宿及餐飲服務、交通方式與加值觀光方案等內容。另外Perxona與長川資訊也共同落地在Japan Boost Travel平台的旅遊AI Avatar「JoJo」，透過Avatar角色與即時對話能力，協助旅客查詢日本旅遊行程、行程推薦並導購，直接體驗AI如何進入旅遊服務第一線。

XRSPACE自行研發且首次亮相的Behavior AI，突破2D介面全面升級AI應用。Behavior AI整合電腦視覺、語言及多模態模型，系統自動化合成並持續大量累積包含意圖的3D動作資料。在對話的過程，Behavior AI能即刻生成提供3D Avata對應的動作。讓品牌Avatar快速數位化，無需傳統動捕設備或繁瑣校正，即可展現出多樣化、個性化動作。

XRSPACE指出，2026年將是Perxona從產品驗證走向市場擴張的重要一年。未來Perxona將持續聚焦旅遊、展會、零售、電商、教育與企業服務等產業，透過AI Avatar，協助企業打造可規模化、可持續營運、並具備品牌個性的客戶經營服務。