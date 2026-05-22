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日電貿補選董事 文曄鄭文宗獲選新任董事長
被動元件代理商日電貿今天召開股東會補選董事1席，日電貿下午公告，候選名單大股東電子元件通路商文曄董事長鄭文宗獲選，日電貿原任董事長周煒凌和副董事長李坤蒼辭任，日電貿召開臨時董事會，推選鄭文宗為新任董事長，不另選任副董事長。
日電貿指出，周煒凌和李坤蒼仍維持日電貿董事身分。
2025年7月中旬，日電貿和文曄宣布深化換股策略合作，根據年報，截至今年3月，日電貿持有文曄4.6%股權，文曄持有日電貿35.47%股權，文曄續為日電貿最大股東。
日電貿先前說明，日電貿是台灣被動元件通路商，與文曄代理產品線重疊度低，雙方換股結盟進一步深化合作關係，在日電貿既有台灣和中國大陸市場以外，擴大布局東南亞、日本、韓國、美國等市場。
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