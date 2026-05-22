不會泡沫化！蘇姿丰：AI是50年來最重要技術 如9局棒球賽剛進第三局

AI（人工智慧）可能泡沫化嗎？超微（AMD）執行長蘇姿丰今（22）日提出反駁，她直言AI絕非泡沫，若將這場科技革命比喻為九局棒球賽，現在才進行到第三局，未來仍有大量創新空間，「當我說AI無所不在時，我認為我們展望的願景是未來三到五年、甚至十年內，AI可以讓我們所做的一切都變得更好」。

蘇姿丰日前在接受「華爾街日報」專訪時，明確表示自己並「不擔心泡沫」，因為她始終相信運算需求無止境，現在其實才剛開始探索，未來真正獲得回報的，往往是敢於下重注的人，與其擔心投資過多，她更擔心投資不夠多。

蘇姿丰今日解釋，AI是人類過去50年來所見證最為關鍵、重要的技術，其普及與帶來的顛覆效果，還會遠遠超越手機或雲端運算革命。當手機與雲端運算問世時，人們曾認為這些技術非常特別，但AI本質不同，這是「所有人都能從中獲益」的技術；每個人、每家公司乃至於每個領域都能享受AI帶來的優勢，未來將在每台設備、每個應用程式中看到AI的身影，「AI無所不在地惠及所有人（AI everywhere for everyone），這應該是科技領域的最高指導原則」。

「人們有時會談到AI泡沫。他們總是問，這真的可能嗎？我們現在真的應該投入這麼多資金嗎？我的回答是，這絕對是真的，而且我們仍然處於早期階段。我們看待當前機會的方式是：如果你想像一場棒球比賽，也許我們現在正處於九局比賽的第三局，這意味著還有很多創新空間，生態系統中的每個人，都有很多機會。」蘇姿丰說。

她強調，當前周期最與眾不同之處在於技術反覆運算的速度極快，幾乎每隔幾個月就能看到運算功能、產品型號的突破性進展，這正是驅動全球需求持續高速增長的核心推動力。

在預測下一階段的運算需求與技術進步時，蘇姿丰強調邊緣運算與實體環境結合的無限潛力。AI也將不再局限於虛擬軟體或雲端網路的世界，她大膽預言，下一個重大浪潮是Physical AI（實體AI）。因此機器人技術及利用邊緣運算的所有能力也是一個機遇。未來的半導體突破焦點將逐步從單一晶片微縮，轉向高度整合網路、光學、處理能力於一體的複雜系統級協同，這正是超微攜手夥伴長期投資的核心原因。