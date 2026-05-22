蘇姿丰：現在是投資關鍵時刻 百億美元就是對台灣投下「信任票」

超微（AMD）執行長蘇姿丰今日出席活動時特別強調，台灣半導體生態系統的獨特性，在於成功涵蓋產業鏈各個關鍵，從最上游的基礎材料、先進製程技術，到後端封裝技術、系統整合，以及實力雄厚的原始設備製造商（OEM）與原始設計製造商（ODM）合作夥伴，「世界上唯一能將所有這些環節整合在一起的地方，就是台灣」。

蘇姿丰昨宣布加碼百億美元投資台灣AI產業生態系，今日她在台上重申，AMD近期宣布兩項重要進展，一是代號為Venice的下一代AMD EPYC處理器，已於台灣採用台積電先進2奈米製程技術進入量產，並計畫未來在台積電亞利桑那州晶圓廠展開量產；二是AMD將與台灣生態系多家夥伴共同投資先進封裝、載板、測試與機櫃級整合等領域，以確保未來一至三年能因應AI需求爆發，供應鏈具備足夠產能與技術支援，她形容，業界都意識到，現在是必須投資的關鍵時刻，而在台灣宣布百億美元的擴大投資，就是超微對台灣技術投下「巨大信任票」。

針對供應鏈在地化的趨勢，蘇姿丰表示，半導體對世界愈來愈重要，在地緣上擁有多元製造能力是必要的，台灣的合作夥伴也正積極向海外擴張。但蘇姿丰坦言，美國雖積極重建半導體製造能力，但真正難以複製的，仍是台灣完整且高效率的半導體生態系，「世界上沒有其他地方，能在這麼小的區域內，聚集如此完整的半導體產業鏈」。

針對外界先前對於跨國管理、文化差異及美國製造的種種疑慮，蘇姿丰特別以台積電在美國建廠的成果予以肯定，她說，雖很多人不相信亞利桑那晶圓廠能像台灣一樣好，但以AMD在當地投片的經驗顯示，成果「非常出色」。

蘇姿丰說，她的經營哲學在於相信「沒有一家公司擁有所有最好的創意」，她說，「事實上，也沒有哪一款產品是絕對最好的。而我們能夠提供全球所需技術的最佳途徑，就是建立一個開放的生態系統，這意味著硬體是開放的，你可以針對不同的應用程式場景使用不同類型的硬體」。

她指出，科技產業中開放與封閉兩種系統模式會長期並存，各具優勢。然而，在當前AI與高效能運算市場規模向一兆美元大關邁進的巨浪下，應用場景千變萬化，單一萬全之策已不複存在。蘇姿丰認為就目前而言，開放的生態系發展速度會更快。超微近日在台灣與供應鏈夥伴舉行座談會，吸引超過150家台灣生態系夥伴參與。