COMPUTEX 今年首創開源臺灣館 打造臺灣開源 AI 全端生態系

台北國際電腦展COMPUTEX今年首創「開源臺灣館（Open Source Team Taiwan）」，數位發展部數位產業署、IMA資訊經理人協會揪團組隊，攜手群聯（8299）、聯發科（2454）旗下聯發創新基地、昕力資，打造臺灣開源AI全端生態系，擴大台灣硬體及軟體產業交流整合，更要讓世界看到台灣軟體實力。

近年全球AI技術迅速演進、模型競爭日趨激烈，開源（Open Source）成為各國提升軟體國力與強化數位韌性的核心戰略，更成為企業建立生態系、擴大市場與推動創新的核心策略。

從 NVIDIA、AMD 等晶片與 AI 運算平台大廠，到雲端、資料基礎架構與企業軟體公司，國際領先企業正透過開源框架、開發者生態與社群協作，加速技術擴散、建立產業標準，並發展可持續的商業模式。

對台灣而言，開源也必須從工程師社群議題，進一步成為強化軟體實力、擴大國際能見度，並協助軟體與資服業者面向全球市場的重要戰略。

IMA 協會理事長蔡祈岩認為，台灣開源人才在國際開源社群及專案都非常活躍，但與台灣當地市場及產業鏈結較少，IMA協會近年積極鏈結台灣開源人才及產業需求，更爭取前進COMPUTEX，站上國際最大的電腦展舞台上。

迎接開源趨勢，由中華民國資訊經理人協會（IMA）協助數位發展部數位產業署推動「Open Source Team Taiwan 開源臺灣館」，將首度於 COMPUTEX / InnoVEX 2026 登場。

「開源台灣館（Open Source Team Taiwan）」將匯聚資服業者易開科技、堆疊（Bigstack）、昕力資；關注開源的大企業群聯、聯發科旗下聯發創新基地、IMA的「Taiwan Tongues」等組成台灣開源國家隊，一起站上國際市場。

蔡祈岩表示，台灣過去以半導體與硬體實力支撐全球科技發展，下一步必須把這份硬實力延伸為開源軟體能量。「Open Source Team Taiwan 開源臺灣館」希望透過 COMPUTEX 國際舞台，集結企業、新創、學研與社群力量，讓世界看見台灣不只是開源技術使用者，更有能力成為全球開源生態的參與者與貢獻者，為台灣軟體與資服業者開啟面向國際市場的新機會。

IMA協會理事長蔡祈岩表示，期待將台灣開源能量串聯企業力量，拓展在開源世界中的影響力，掌握世界趨勢及規格制定的話語權；台灣擁有活躍且強大的開源社群，根基也非常扎實，但企業端的參與仍然不足，IMA的使命是補上「企業投入、開源商模建立」這兩塊產業缺口，把企業帶進開源，把開源帶進企業，透過產業力量，為社群引入企業資源，為企業引入開源方法與文化，讓台灣在AI時代真正形成產業動能。

涵蓋以開源發展商業模式的軟體業者與新創團隊、將硬體與半導體優勢延伸至開源軟體的科技企業、長期投入開源研發與協作的學研單位及開源社群，以及在 Apache Kafka、Ray 等國際重量級開源專案中持續貢獻的臺灣開發者，除了呈現從開源技術使用者走向開源生態貢獻者的角色轉換，也展現 Team Taiwan 以集體力量推動 AI 時代軟體創新的決心。

IMA指出，集結15件臺灣主導或深度參與的開源專案，也構成一幅「臺灣開源 AI 全端生態系」的完整藍圖，更涵蓋五大層。

基礎設施、運算與資料流層部分包含free5GC（禾薪科技）、CubeCOS（堆疊）、aiDAPTIV™（群聯電子），以及源來適你社群串聯的 Apache Kafka、Ray，展現臺灣在 5G 核心網路、雲端基礎設施、端雲混合 AI 運算與國際底層開源專案上的能量。

資料與語料層則主打IMA的Taiwan Tongues 臺灣通用語料庫計畫，為臺灣語言、文化與在地情境建立 AI 資料基礎；核心AI模型層涵蓋TAIDE（中研院）、MR Breeze 3（聯發創新基地）、YOLOv7（中研院)）與 Twinkle AI 的繁體中文大型語言模型，呈現可信任語言模型、臺語語音辨識、AI 內容安全防護、電腦視覺與正體中文 AI 的研發成果。

此外，部署、編排與治理層由digiRunner（昕力資訊）、Flyte（源來適你）與 Wren AI（易開科技）協助企業將AI導入API管理、工作流編排、資料治理與商業智慧應用流程；領域型 AI 能力層則為SiliconMind-V1（臺灣大學/中研院）與 Auto Mouse AD Detection System（中研院），展現開源 AI 在 IC 設計與生醫研究等專業場域的落地潛力。

IMA 也將透過系列活動促進國際開源領袖、產業夥伴與臺灣開源社群交流。6 月3日於 InnoVEX 主舞台舉辦國際開源主題演講，邀請 Brian Behlendorf（Electronic Frontier Foundation 董事、OpenSSF 前總經理）與 Justin Mclean（Apache Software Foundation 董事暨 Datastrato Community Manager）來臺，分享開源安全治理、社群治理、企業導入與商業模式。

2025年IMA協會啟動「人才」、「企業」與「政策」三個面向，首創推出「開源社群貢獻獎」，吸引台灣開源大神們浮出檯面參與，積極推動AI與開源雙引擎，並前進總統府，獲賴清德總統接見。

除前進Computex首創開源台灣館，IMA協會也匯聚民間資金及社群領袖，將在6月成立開源基金會，與各方合作，推動台灣開源軟體商業飛輪，除讓台灣技術貢獻被全球看見，更要轉換成實質的產業價值。