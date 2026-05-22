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京元電子新加坡新廠啟用 台星半導體合作再深化

聯合報／ 大陸中心／即時報導
京元電子22日在新加坡正式啟用新測試廠，駐新加坡代表童振源（圖左三）應邀與輝達、聯發科、豪威科技（OmniVision）等國際半導體企業代表共同參與剪綵。（圖／取自童振源臉書）
京元電子22日在新加坡正式啟用新測試廠，駐新加坡代表童振源（圖左三）應邀與輝達、聯發科、豪威科技（OmniVision）等國際半導體企業代表共同參與剪綵。（圖／取自童振源臉書）

在全球半導體供應鏈重組與人工智慧（AI）浪潮推動下，台灣與新加坡的半導體合作持續升溫。台灣半導體測試大廠京元電子（KYEC）22日在新加坡正式啟用新測試廠，受邀出席開幕典禮的駐新加坡代表童振源表示，這不僅象徵台灣半導體產業全球布局再下一城，也凸顯台星雙方在AI晶片、先進封裝與高階測試領域的合作，正邁向更深層次的戰略整合。

京元電子此次投資金額高達1億新元（約新台幣24億元），為其全球擴張戰略的重要里程碑。新廠未來將聚焦AI晶片、高效能運算（HPC）、先進封裝與系統級測試（System Level Test）等高附加價值業務，並成為京元電子重要的海外測試基地。

京元電子總經理張高薰在開幕致詞時指出，COVID-19疫情與近年地緣政治變化，使全球客戶開始要求供應鏈必須具備「台灣以外」的營運據點，以提升供應鏈韌性並分散風險。

他表示，公司經過長時間評估後，最終選擇新加坡作為海外重要基地，主要看重新加坡穩定、國際化且高度可信賴的商業環境。他認為，新加坡雖然市場規模有限，但對自身優勢與全球趨勢具有高度掌握能力，能夠精準定位自身在全球產業鏈中的角色。

更重要的是，隨著AI與先進製程時代來臨，半導體測試的重要性已出現根本性改變。張高薰指出，過去測試只是半導體供應鏈中的「附屬環節」，如今則已成為整個製程不可或缺的一部分。尤其在先進封裝與高價值AI晶片普及後，測試不再只是「挑出壞晶片」，而是進一步「篩選高價值好晶片」。

他坦言，AI晶片單顆價值動輒數萬美元，高階測試能力將直接影響整體良率與供應鏈競爭力，也使測試產業在AI時代的重要性大幅提升。

童振源則指出，事實上，京元電子新廠啟用，正反映出台星半導體合作已從單純貿易往來，逐步邁向更深層次的產業整合。

他在個人臉書分享，近年台星經貿關係呈現爆發式成長。2023年，新加坡已成為台灣最大貿易夥伴與最大進口來源國，超越中國與馬來西亞。

童振源表示，2026年第一季，台灣對新加坡出口達176.4億美元，年增84.9%；自新加坡進口45.9億美元，年增59.5%，雙邊貿易同步大幅成長。其中，半導體正是最核心的合作基礎。目前台灣對新加坡出口約85%與半導體相關，新加坡對台出口亦有約80%屬半導體領域，顯示雙方已形成高度互補且緊密分工的戰略供應鏈。

他強調，台灣目前在全球晶圓代工市占率高達78.6%，IC設計市占率18.7%，封裝測試則達48.1%；其中台積電全球晶圓代工市占率更高達70%，持續維持全球領先地位。

另一方面，新加坡則是全球重要半導體樞紐，生產全球10%的晶片與20%的半導體設備。近年包括聯電、世界先進、恩智浦（NXP）與美光（Micron）等企業，也持續擴大在新加坡布局。

其中，聯電早於2001年即投資36億美元設廠，並於2022年再追加50億美元；世界先進則於2024年與恩智浦合作投資78億美元打造大型晶圓廠；美光今年第一季更宣布投資70億美元，未來十年還將追加240億美元。

這些大型投資案顯示，新加坡已成為台灣半導體產業全球布局的重要基地，而京元電子此次投資，則進一步補強台星在測試環節的合作版圖。

除了供應鏈合作外，童振源指出，台星雙方資本連結也快速深化。2026年第一季，台灣對新加坡投資達9億4,200萬美元，年增率高達2,030%；同期間，新加坡對台投資更達43億9,500萬美元，年增幅高達21,221%，占台灣吸收外資比重高達72.2%，創下歷史新高。

其中，新加坡商MICRON SEMICONDUCTOR ASIA PTE. LTD. 對台約43億3,000萬美元的股權投資，更被視為台星半導體資本整合的重要指標。

童振源指出，過去五年，台灣對新加坡投資長期占對東南亞投資近六成，過去兩年都超越對中國投資，顯示新加坡已成為台商布局區域市場的重要樞紐。

隨著全球經濟逐漸走向區域化與科技化，台灣與新加坡的合作也已不再只是傳統經貿往來，而是逐步朝向資本、技術與戰略供應鏈的深度整合發展。從半導體到AI、從先進製造到高階測試，台星合作正逐步形成亞洲科技產業鏈的重要新軸線。

京元電 半導體 新加坡

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